El RIDEA organiza en Oviedo tres sesiones para abordar el mecenazgo en Asturias

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) inaugura este martes un nuevo ciclo de conferencias bajo el título "Mecenazgo: cuenta pendiente para Asturias", una iniciativa que busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel del mecenazgo cultural, su desarrollo normativo y sus posibilidades de impulso en la región. Coordinado por Luis Feás Costilla, el programa reunirá a expertos del ámbito jurídico, institucional y cultural a lo largo de tres sesiones que se celebrarán en el Salón de Actos del Palacio del Conde de Toreno, en Oviedo, siempre a las 19.00 horas.

La primera cita, este martes, se presenta como una "mesa de encuentro" bajo el título "Por un mecenazgo bien entendido". En ella participarán Arancha Osoro, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias, y Covadonga Santianes Álvarez, abogada experta en derecho de fundaciones. Ambas abordarán los fundamentos del mecenazgo y su aplicación práctica, con especial atención al contexto asturiano y a la necesidad de fomentar una cultura de colaboración entre sector público y privado.

El ciclo continuará el martes 12 con la sesión "Mecenazgo. Proposiciones, anteproyectos intenciones", planteada como "mesa de debate". En esta jornada intervendrán José Luis Costillas, portavoz de Cultura del Grupo Popular en la Junta General del Principado; Alberto Fernández, director general de Pavitek; y Noelia Macías, portavoz de Cultura del Grupo Socialista. El encuentro pretende confrontar distintas visiones políticas y empresariales sobre las iniciativas legislativas y propuestas en torno al mecenazgo.

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La clausura tendrá lugar el martes 19 con la conferencia "Mecenazgo: normativa en España con especial referencia al caso de Asturias", a cargo de Pilar Cervera, directora del Servicio de Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones. La sesión será presentada por Antonio Blanco Prieto, coordinador del Consejo Autonómico de Asturias de dicha asociación, y permitirá analizar el marco legal vigente y sus implicaciones específicas para el desarrollo del mecenazgo en la comunidad.