Sumar lleva al Congreso el desbloqueo del viejo HUCA de Oviedo y reclama a la Seguridad Social un acuerdo urgente sobre la Residencia

La vuelta de los derribos anunciada por el Principado para "comienzos del verano" y la reciente licitación del plan especial para El Cristo han abierto una nueva etapa en el largo proceso de recuperación del antiguo HUCA, aunque IU y Sumar consideran que aún queda por resolver la cuestión decisiva para culminar la transformación del ámbito: el futuro de los terrenos y edificios que siguen en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, y el diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, presentaron este lunes una iniciativa parlamentaria registrada en el Congreso para reclamar la implicación activa del organismo estatal en la recuperación del recinto sanitario.

Llamazares sostuvo que la Seguridad Social es “la llave que abre la zona sanitaria a Oviedo” y reclamó un acuerdo que permita mantener el carácter dotacional de la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga y del centro de Rehabilitación. “Residencia y Rehabilitación no pueden quedar en un agujero negro”, afirmó, defendiendo que ambos espacios se integren en la futura red de servicios públicos y equipamientos de la ciudad.

La proposición no de ley presentada por Sumar pide al Gobierno impulsar de forma urgente el reinicio del desalojo y de las demoliciones paralizadas para recuperar unos plazos que, según el texto, “ya se han superado ampliamente”. También reclama facilitar la rehabilitación de los antiguos edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas como parte de la ampliación del campus universitario de El Cristo.

Además, la iniciativa insta a la Tesorería General de la Seguridad Social a negociar un protocolo o acuerdo básico sobre el futuro de la Residencia y Rehabilitación que frene el deterioro del conjunto y preserve su uso dotacional. Entre los posibles destinos que plantea la propuesta figuran residencias universitarias, viviendas de alquiler asequible y otros equipamientos públicos vinculados a la reordenación urbanística del barrio.

Cofiño defendió el valor simbólico y estratégico del antiguo complejo sanitario. “Tiene que dejar de ser una cicatriz en el tejido urbano y convertirse en un espacio de revitalización”, señaló. Recordó además que el ámbito suma 230.000 metros cuadrados degradados desde el traslado del HUCA a La Cadellada en 2014, un vacío urbano que calificó como ejemplo de “abandono y promesas incumplidas”.

La iniciativa parlamentaria pone el foco en el acuerdo alcanzado en agosto de 2025 entre el Gobierno asturiano y el Ministerio de Inclusión para incorporar a la Seguridad Social a la comisión especial de ordenación urbanística creada en 2024 junto al Principado, el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo. Para Sumar, ese órgano debe reactivarse y ofrecer un marco estable de coordinación e información “formal y permanente” que aporte certidumbre a administraciones, Universidad, vecinos y ciudadanía.

IU y Sumar cuestionaron, no obstante, el escaso dinamismo de esa comisión. “Da la impresión de que no es muy activa”, lamentó Llamazares, que criticó que el Principado haya anunciado por su cuenta el adelanto de las demoliciones sin trasladarlo previamente al órgano conjunto.

Ambas formaciones reiteraron además su rechazo a que la operación derive en promoción de vivienda privada y defendieron aprovechar el suelo para alquiler asequible y nuevos servicios públicos. Según Llamazares, la demolición de los edificios dependientes de la Seguridad Social rondaría los 10 millones de euros, una cifra que considera asumible para el organismo estatal. “No creo que sea inasequible”, apuntó.

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Durante la comparecencia, Cofiño también avanzó nuevas preguntas parlamentarias sobre la situación de las cercanías ferroviarias en Asturias y denunció la baja conectividad de la red autonómica pese a su extensión. A su juicio, el sistema debería funcionar “como un metropolitano” en varias zonas de la comunidad.