Terra Mar Grupo de Inversion Inmobiliaria

El proyecto inmobiliario fundado en 2022 por Mikel Trabanco renueva su oficina ubicada en Ingeniero Marquina 15, Oviedo, para adaptar sus servicios a las nuevas necesidades del sector.

El mercado inmobiliario está cambiando a un ritmo vertiginoso y, con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades del sector y de los clientes, Terra Mar ha decidido renovar sus oficinas para ofrecer un mejor servicio sin renunciar a su esencia. Esa que llevan cultivando desde sus comienzos.

De la mano de Mikel Trabanco, fundador del proyecto y con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario nacional e internacional, la empresa cuenta ahora con unas instalaciones modernas y renovadas en el centro de la ciudad.

Mikel Trabanco en su despacho / Cedida a LNE

Terra Mar se dedica al asesoramiento inmobiliario tanto en la venta como en la compra de viviendas y locales. El producto para inversión inmobiliaria es el sello de identidad de esta marca creada por Trabanco, asesorando e invirtiendo con sus clientes, entre ellos, empresas y empresarios de reconocido éxito tanto a nivel nacional como internacional, deportistas de alto nivel y muchos particulares que consiguen con Terra Mar asegurar un futuro mejor a través del canal de inversión y unos rendimientos mucho más elevados que la media del mercado. Para ello ofrece un asesoramiento integral a sus clientes que incluye desde la realización de la inversión, la gestión del patrimonio, resolución de herencias y proindivisos, obtención de préstamos… colaborando para ello con los mejores profesionales de cada sector, lo que hace que el éxito en el trabajo esté garantizado.

Salto internacional

La empresa cuenta en la actualidad con inversores de México, China, Cuba , Italia, Argentina y Suiza, así como acuerdos de colaboración con numerosos promotores. Todo ello siempre bajo el método de trabajo propio de Terra Mar, sistema denominado Midar Capital , supervisando todos los detalles de las operaciones en las que intermedian, con un amplio equipo de profesionales colaboradores como decoradores, arquitectos, abogados, personal de comunicación, administrativos y comerciales para dar servicio y protección a sus clientes.

El fundador de Terra Mar Grupo de Inversion Inmobiliaria y Sandro Silva, de Grupo El Paraguas / Cedida a LNE

En la actualidad Terra Mar tiene numerosos proyectos activos en la ciudad de Oviedo, así, interviene como promotora colaboradora en las obras que se están desarrollando en los edificios sitos en Marqués de Santa Cruz número 10 y en el Palacio Principado; y como promotora única en Argañosa 40, González Besada 34 e Independencia 19 entre otros. Un futuro creado con confianza, tu hogar, Terra Mar Grupo inversión inmobiliaria.

Sueño cumplido

Sandro Silva y Marta Seco, creadores del exitoso Grupo El Paraguas, tenían un sueño , volver a Asturias y en concreto a Oviedo e instalar aquí uno de sus negocios. Tras muchos años, por fin, de la mano de Terra Mar y de Eduardo Alonso, han conseguido hacerlo, y nada más y nada menos que en un local tan emblemático para los ovetenses como el que durante muchos años fue ocupado por el restaurante Logos, en el número 10 de la calle San Francisco.

La sinergia entre sus respectivas empresas ha sido tan grande que Terra Mar y Eduardo Alonso no solo intermediaron en la adquisición del edificio, sino que continúan juntos en los estudios de varios proyectos.