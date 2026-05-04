¿Qué se ve desde el "techo" del centro de Oviedo? Así son las espectaculares vistas desde la azotea de La Jirafa

La Catedral, el Campo San Francisco, la plaza de la Escandalera o el HUCA son algunos de los protagonistas de las mejores vistas de las que se puede disfrutar desde el "techo" de Oviedo. La azotea del edificio de La Jirafa permite ver con otra perspectiva el skyline de la ciudad, un espectáculo que disfrutaron especialmente los participantes en la carrera vertical celebrada este domingo, en la que resultaron ganadores absolutos los sierenses Pablo Roces y Ana Ordiales, con un tiempo de 85 y 112 segundos, respectivamente, para ascender los 345 escalones de los 21 pisos del singular edificio.

Subir a La Jirafa es, en muchos sentidos, ascender por la columna vertebral de la historia moderna de Oviedo. El que fuera bautizado oficialmente como Edificio José Antonio en 1956, se convirtió pronto para los ovetenses en "La Jirafa", un mote popular nacido de su esbeltez y de esa altura que, por aquel entonces, desafiaba las leyes de la gravedad en la capital. Proyectado por los arquitectos Joaquín Suárez de la Riva y Gabriel de la Torriente, el inmueble no solo rompió el techo de cristal de la arquitectura local con sus más de 80 metros, sino que se erigió como el faro del progreso en una España que empezaba a mirar hacia arriba.

Desde su privilegiada azotea, el casco histórico se presenta como una maqueta de precisión. La aguja de la Catedral parece casi al alcance de la mano, mientras que la mancha verde del Campo San Francisco se despliega como un pulmón sereno frente al bullicio institucional de la Escandalera. En la lejanía, la modernidad del HUCA o las torres de Montenuño y la silueta del Naranco, así como la visera del Calatrava cierran un horizonte de 360 grados que este domingo fue la meta soñada para los atletas de la vertical.

Noticias relacionadas

La rehabilitación integral del edificio en 2005 no solo devolvió el esplendor a su fachada de piedra y ventanales rítmicos, sino que consolidó su estatus como el residencial más exclusivo del centro. Hoy, subir sus 345 escalones sigue siendo un reto físico —como demostraron Roces y Ordiales con su vertiginoso ascenso— pero, sobre todo, sigue siendo la mejor forma de entender Oviedo: una ciudad que, desde los pies de su "Jirafa", parece rendirse ante la mirada de quien domina las alturas.