Los vecinos de Las Caldas se manifiestan en Oviedo para paralizar la construcción de una planta de asfalto en Priorio

"Gobierne quien gobierne, el valle no se vende". Con este cántico, y bajo una lluvia constante, vecinos del valle de Las Caldas se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Oviedo en una protesta convocada por la asociación Ecos de Lluera para denunciar la contradicción del equipo de gobierno: mientras se suspenden licencias para gasolineras por precaución ambiental, se rechaza frenar una planta de asfalto proyectada en Priorio, en una cantera situada entre dos reservas naturales.

Una veintena de vecinos se reunieron a las puertas del consistorio con el objetivo de hacer rectificar al Partido Popular en su decisión de votar en contra de suspender las licencias, en una movilización en la que la única representante política presente fue la edil del PSOE, Natalia Sánchez Santa Bárbara. "Estamos asistiendo a un espectáculo de hipocresía que no podemos tolerar, es un doble rasero absoluto", aseguró Claudia Delgado, secretaria de Ecos de Lluera.

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Paula Suárez, presidenta de Ecos de Lluera, advirtió de la preocupación existente entre los vecinos por el impacto de la planta en la salud de las personas y en el potencial turístico de la zona, señalando especialmente el riesgo de que se produzcan filtraciones que puedan afectar a las aguas del balneario. "No vamos a parar hasta que el ayuntamiento cambie su postura y nuestro valle esté protegido".