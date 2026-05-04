Los vecinos de Las Caldas se manifiestan en Oviedo para paralizar la construcción de una planta de asfalto en Priorio
"Estamos asistiendo a un espectáculo de hipocresía que no podemos tolerar, es un doble rasero absoluto", aseguró Claudia Delgado, secretaria de Ecos de Lluera
"Gobierne quien gobierne, el valle no se vende". Con este cántico, y bajo una lluvia constante, vecinos del valle de Las Caldas se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Oviedo en una protesta convocada por la asociación Ecos de Lluera para denunciar la contradicción del equipo de gobierno: mientras se suspenden licencias para gasolineras por precaución ambiental, se rechaza frenar una planta de asfalto proyectada en Priorio, en una cantera situada entre dos reservas naturales.
Una veintena de vecinos se reunieron a las puertas del consistorio con el objetivo de hacer rectificar al Partido Popular en su decisión de votar en contra de suspender las licencias, en una movilización en la que la única representante política presente fue la edil del PSOE, Natalia Sánchez Santa Bárbara. "Estamos asistiendo a un espectáculo de hipocresía que no podemos tolerar, es un doble rasero absoluto", aseguró Claudia Delgado, secretaria de Ecos de Lluera.
Paula Suárez, presidenta de Ecos de Lluera, advirtió de la preocupación existente entre los vecinos por el impacto de la planta en la salud de las personas y en el potencial turístico de la zona, señalando especialmente el riesgo de que se produzcan filtraciones que puedan afectar a las aguas del balneario. "No vamos a parar hasta que el ayuntamiento cambie su postura y nuestro valle esté protegido".
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
- Cajas en los pasillos, ordenadores sin instalar y teléfonos descolgados: los sindicatos tildan de 'caos' la entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas judiciales en Oviedo
- Oviedo se prepara para San Mateo: ya tiene fechas para las fiestas, conciertos ya cerrados y los hosteleros que empiezan a preparar las casetas
- La historia del pequeño Javi se hace documental: el estreno será este lunes en Oviedo
- El gran festival del que Oviedo volverá a ser epicentro con un escenario inédito y muy conocido
- La emblemática escalinata de Oviedo que ha tenido que ser sepultada por unas obras: 'Es algo temporal