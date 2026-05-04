Vox impulsa una moción urgente para revisar los topónimos oficiales de Oviedo
"No goza de aceptación mayoritaria ni es utilizado de forma habitual por los ovetenses y, además, genera rechazo entre la ciudadanía", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta
El Grupo Municipal de Vox en Oviedo defenderá en el próximo Pleno una moción de urgencia para instar al Principado de Asturias a revisar la toponimia oficial del concejo. La formación considera que los topónimos deben acreditar, de forma suficiente, "su base histórica, filológica, cartográfica y social", cuestionando así la validez de algunos nombres actualmente reconocidos. La iniciativa se enmarca en el debate sobre el uso oficial de denominaciones en asturiano, que en los últimos años ha generado controversia política y social.
La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, fue contundente al señalar que "vamos a defender en el Pleno una moción de urgencia para instar al Principado a revisar los topónimos oficiales", subrayando que su aprobación debe estar debidamente justificada. Además, criticó el papel del Gobierno regional al asegurar que "solo el Estatuto y no la voluntad y obsesión de un gobierno regional puede convertir una lengua propia en un medio de comunicación". Para Vox, la actual normativa podría exceder el marco legal vigente.
Uno de los puntos más controvertidos es el uso del topónimo "Uviéu" en lugar de Oviedo. Según la moción, las justificaciones del Principado —basadas en criterios lingüísticos y evolución histórica— no garantizan una "acreditación suficiente" ni reflejan un uso social consolidado. En este sentido, Peralta afirmó que "el topónimo en asturiano de Oviedo no goza de aceptación mayoritaria ni es utilizado de forma habitual por los ovetenses", añadiendo que su imposición "genera rechazo entre la ciudadanía".
Desde Vox defienden la protección del patrimonio cultural, pero rechazan lo que consideran una "imposición lingüística". "Estamos de acuerdo en proteger las señas de identidad, pero lo que se está gestando nada tiene que ver con la promoción del bable", afirmó Peralta, quien advirtió de que este proceso podría derivar en una "nueva área de control político a través del idioma".
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