XXXIV Concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo": Al baile de los campeones

Algunas de las mejores voces que defienden la vigencia del género de la asturianada se dieron cita ayer en el teatro Filarmónica en la primera jornada de las semifinales del concurso de tonada "Ciudad de Oviedo", que organiza la Concejalía de Festejos de la capital con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. Los dos vigentes campeones absolutos de la canción, acreditados por sus respectivos triunfos en las categorías masculina y femenina del premio "Busdonga", que organiza el Principado y clausura la temporada de certámenes, estuvieron en Oviedo. El cántabro Esteban Verdeja, subcampeón además de la última edición ovetense, y la joven Alicia Vallina completaron el programa de cantantes antes de que un inspiradísimo Diego Fernández rematara la sesión con los cinco minutos de exhibición que la organización proporciona a los gaiteros.

Porque con el comienzo de las semifinales también empezaron a desfilar por el Filarmónica las gaitas, que están ausentes en la fase previa. Ayer, además de Diego Fernández, también se pudo escuchar al joven Moisés Cuetos, de La Felguera.

Que la matinal de ayer era especial en sus contenidos se supo desde el principio, con el prólogo que sirvió la exhibición de la pareja de baile formada por María Vázquez y Paulino Santirso. Renovadores del baile tradicional, ayer se mantuvieron en los cánones más ortodoxos, aunque con sus maneras llenas de vitalidad y frescura, con un Saltón y una Muñeira de Tormaleo. Les acompañaron Vicente Prado a la gaita y Eva Prado al tambor, y dejaron al público muy contento y preparado para empezar a escuchar a los concursantes.

El primero en subirse al escenario del Filarmónica fue Manuel Arenas, maneras clásicas para abordar "La portillera" y una siempre emocionante "Cabraliega", acompañado a la gaita, que volvería a sonar más tarde en la voz de la joven Mónica Vega.

También por la vieja escuela, con un timbre de esos que resuenan "atrás", Valentín García Fernández siguió por el repertorio tradicional más conmovedor, del "Arrea carreteru" al "Cuando yo salí de Asturias".

Le sucedió en el escenario otra de las voces más destacadas en la canción asturiana contemporánea, Odón del Paganeu, con trabajos tan renovadores como el desarrollado recientemente junto a Fruela 757, con elementos de electrónica. Ayer su apabullante y preciso registro grave estuvo al servicio de un repertorio clásico. Ofreció en solitario una soberbia "Tengo de subir al puertu" y completó con "Desde el alto del Naranco", a la gaita.

De vuelta a las voces clásicas, María Isabel Fernández lleva muchos concursos a sus espaldas y en la semifinal de ayer ofreció con firmeza y rigor los "Canteros de Covadonga" y una luminosa "Molinerina de Fuexo". Aquilino Fernández tiene el récord de ser el cantante que más veces ha concursado en Oviedo, y ayer alimentó su marca con potentes y canónicas versiones de "Carromateros" y "Pase’l puertu Payares".

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La juventud llegó con Mónica Vega, panderetera de Fitoria y ayer aplicándose a "Carromateros" y "La Cabraliega". La imbatible Alicia Villanueva, pura energía, que viene de ganar el concurso de Pola de Siero, se paseó con "Adiós al valle de Viangu" y una eficaz y total "Viva la gente minera". Por último, en un estilo completamente diferente, muy adornado en modulaciones, otro portento, el cántabro Esteban Verdeja, cerró con "Pa castañes, Tremañes" y "Cuando yo salí de Asturias".