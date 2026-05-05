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Ampliada a otras regiones la búsqueda de la niña de acogida de cinco años sustraída por sus padres en Oviedo

La Policía Nacional no descarta que los progenitores hayan huido de Asturias para buscar refugio en las viviendas de familiares que residen en otras comunidades autónomas

La Policía Nacional detuvo al sospechoso.

La Policía Nacional detuvo al sospechoso. / POLICÍA NACIONAL

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Pasan los días y la investigación sigue sin dar sus frutos. La Policía Nacional ha ampliado a otras regiones la búsqueda de la niña de acogida de 5 años de edad sustraída por sus padres biológicos a una educadora social durante una visita autorizada el pasado jueves. Si bien las primeras indagaciones apuntaban a una zona rural del vecino concejo de Siero, los investigadores no descartan ahora que la menor haya sido llevada por sus progenitores a otras comunidades autónomas donde residen familiares directos.

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A pesar del llamamiento a la colaboración ciudadana intensificado con la publicación de la foto, el nombre y la descripción de la niña a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un organismo que depende directamente del Ministerio del Interior, las indagaciones no parecen haber dado sus frutos.

La comunicación difundida por el centro estatal insta a todas las personas que puedan dar alguna pista sobre el paradero de la pequeña a llamar al 091 o a la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo).

Según confirmaron fuentes de la Consejería de Centros Sociales, los padres biológicos de la niña aprovecharon la visita autorizada concertada el pasado jueves en un centro especializado para agredir a la educadora social encargada de supervisar el encuentro y emprender una huida.

Fuentes cercanas al caso apuntan a que los progenitores, que tienen más hijos, habrían mostrado en los últimos tiempos temores a que la niña fuese dada en adopción, aunque se desconoce si eso habría podido estar detrás de la reacción que, a juicio de la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, fue «inesperada», pues los encuentros previos de la pareja con la niña se habían desarrollado sin sobresaltos.

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La propia Marta del Arco también señaló que la familia de acogida que llevaba cuidando a la niña desde hace 18 meses está pasando «un momento complejo y duro» a consecuenciade un suceso que ha generado un gran impacto mediático en todo el país.

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