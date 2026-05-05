Los arqueólogos tienen hasta otoño para aclarar si existen restos de interés bajo la fábrica de La Vega de Oviedo

Nuevo paso decisivo para la transformación de La Vega. La Concejalía de Planeamiento e Infraestructuras que dirige Nacho Cuesta anunció este lunes la adjudicación a la arqueóloga Esperanza Martín Hernández la segunda fase de los trabajos arqueológicos en la antigua fábrica de armas de La Vega. Esta actuación, presupuestada en 47.795 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, supone un paso crítico para la recuperación definitiva del recinto fabril, ya que los estudios sobre el terreno serán los que determinen la viabilidad de los futuros proyectos urbanísticos para los que ya está en marcha el concurso de ideas con la participación de cuatro arquitectos de talla mundial. El objetivo es desvelar antes de septiembre las incógnitas que aún guarda el subsuelo en un 20% de la parcela, donde los análisis previos de georradar detectaron estructuras que podrían corresponder a evidencias medievales o restos del conjunto palatino de Alfonso II.

Los trabajos consistirán en una intervención mixta que combinará la excavación mecánica con la manual, esta última realizada por profesionales experimentados bajo la dirección de Martín. La arqueóloga, reconocida por su labor en yacimientos de la relevancia de Lucus Asturum (Lugo de Llanera), la Vía de La Carisa o la ciudad romana de Flaviaugusta en Burgos, será la encargada de redactar el proyecto inicial que debe recibir el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias antes del inicio efectivo de las catas sobre el terreno.

Cronograma «riguroso»

Esta segunda fase responde a los resultados obtenidos en la valoración arqueológica mediante técnicas no invasivas realizada a finales de 2025. Aquel informe concluyó que el 80% del área de La Vega carece de potencial significativo —bajo riesgo arqueológico—, pero identificó tres zonas específicas (denominadas 5, 6 y 7) que requieren una verificación directa. Mientras que en dos de ellas se busca descartar la presencia de contaminantes modernos, en la zona 5, que se corresponde con el entorno de la nave de cañones, la prioridad es confirmar posibles vestigios históricos.

El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, subrayó ayer la importancia de mantener la hoja de ruta pactada con el Ministerio de Defensa y el Principado. Según explicó el edil, «tal como figura en el cronograma que presentamos en la comisión constitutiva de seguimiento del convenio, abordamos ahora la segunda fase de los trabajos arqueológicos cuyo alcance se determinó en la valoración llevada a cabo en el primer informe, octubre de 2025». Cuesta insistió en que estas actuaciones, que requieren la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura, «se desarrollarán en paralelo al concurso de ideas, de modo que en el mes de septiembre, el ganador del mismo pueda empezar a redactar los documentos urbanísticos con plena constancia de la existencia o no de vestigios relevantes».

La importancia de estas excavaciones reside en que sus conclusiones serán el punto de partida para el equipo de arquitectos que diseñe el Oviedo del siglo XXI. Cabe recordar que al concurso de ideas optan estudios de talla mundial como los de Rafael Moneo, Kengo Kuma, César Portela y Joan Busquets. El Ayuntamiento espera que para el mes de agosto el jurado experto ya haya elegido la propuesta ganadora, que recibirá 40.000 euros de premio y el encargo de redactar el proyecto definitivo por otros 280.000 euros.

La intención del equipo de gobierno es que la arqueología no suponga un freno, sino un valor añadido. Si se cumpliera el deseo municipal de hallar restos vinculados al Prerrománico, estos se integrarían en el diseño final, potenciando la aspiración de la ciudad a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. El horizonte temporal para el fin de todas las actuaciones en el recinto, incluyendo demoliciones de muros y urbanización, se mantiene fijado en el año 2028.

Larga trayectoria

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La elección de Esperanza Martín Hernández para liderar esta fase no es casual. Su trayectoria está ligada a algunos de los hallazgos más importantes de la región en las últimas décadas. Su labor en Lucus Asturum ha permitido documentar la importancia administrativa de la Asturias romana, mientras que sus trabajos en La Carisa han sido fundamentales para entender el proceso de conquista del norte peninsular. En La Vega, su misión será aplicar esa experiencia científica para «leer» un subsuelo complejo, marcado por siglos de actividad industrial pero que, documentalmente, se sitúa en el entorno del antiguo palacio de Alfonso II, a escasos metros de la joya de Santullano. n