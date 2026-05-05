El Ayuntamiento de Oviedo, dispuesto a comprar la fábrica de Loza de San Claudio cuando salga subasta pública

El Ayuntamiento de Oviedo está dispuesto a concurrir a una eventual subasta de la antigua fábrica de Loza de San Claudio si la Agencia Tributaria decide sacar al mercado los terrenos y edificios del histórico complejo industrial. Así lo aseguró este martes el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, durante el pleno ordinario de mayo celebrado este martes, al responder a una pregunta formulada por la edil de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón sobre la situación de las infraviviendas detectadas en el recinto.

Cuesta dejó claro que la Agencia Tributaria no es actualmente propietaria de la factoría, aunque sí mantiene embargadas las dos fincas sobre las que se asienta. «Es oportuno aclarar que la Agencia Tributaria no es propietaria de la fábrica de Loza. El régimen de titularidad sigue siendo particular, aunque existe un embargo sobre ambas fincas», explicó el edil.

A partir de ahí, el responsable municipal avanzó el interés del Consistorio en incorporar el espacio al patrimonio público. «El gobierno tiene interés en hacerse con ese espacio si no existen inversores privados», señaló Cuesta, quien añadió que desde el Ayuntamiento mantienen «contacto permanente» con ese objetivo. Según indicó, corresponde ahora a la Agencia Tributaria activar una posible subasta, un procedimiento al que el Consistorio «concurriría».

La cuestión salió a colación a raíz de la preocupación expresada por Pontón sobre la utilización del recinto como asentamiento precario. La concejala preguntó si el equipo de gobierno cuenta con algún plan para seguir avanzando en la erradicación de situaciones de infravivienda en la zona tras las actuaciones realizadas en los últimos meses.

La edil de Políticas Sociales, María Velasco, defendió la actuación coordinada de los servicios municipales y aseguró que la situación está actualmente controlada. «Servicios Sociales actúan ante cualquier situación de vulnerabilidad», indicó. Además, recordó que el pasado mes de abril el área de Seguridad Ciudadana instó a mejorar el cierre perimetral del recinto y a reforzar las medidas de seguridad.

Velasco explicó que se activó un protocolo de coordinación entre departamentos y que se realizaron visitas a las instalaciones. «Desde hace un tiempo la fábrica ha sido abandonada como infravivienda. Los protocolos de coordinación funcionan», afirmó.

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El cierre del episodio social abre ahora un nuevo escenario marcado por el futuro urbanístico y patrimonial de un enclave emblemático para San Claudio. El interés municipal por la antigua fábrica, icono del pasado industrial ovetense, queda así supeditado a un movimiento previo de la Agencia Tributaria que permita al Ayuntamiento optar formalmente a su adquisición.