Bertín Osborne regresa a Oviedo este domingo: últimas entradas a la venta

El cantante Bertín Osborne actuará en Oviedo el próximo domingo 10 de mayo dentro de su gira “45 años – La historia de una voz”, en un concierto que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe a partir de las 20.00 horas. La cita se perfila como uno de los eventos musicales destacados del fin de semana en la capital asturiana, con una notable respuesta del público: quedan poco más de 300 entradas disponibles y ya hay zonas completamente agotadas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Osborne repasará sobre el escenario los grandes éxitos que han marcado su carrera, desde sus inicios en los años 80 hasta su evolución hacia sonidos vinculados al mariachi. El artista suma más de 30 discos publicados y millones de copias vendidas, consolidándose como una figura reconocida dentro de la música en español, con un repertorio que combina balada romántica y estilos populares.

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El espectáculo propone un formato cercano, centrado en la voz del intérprete y acompañado de una cuidada instrumentación. Desde la organización se insiste en la máxima puntualidad, ya que no se permitirá el acceso una vez iniciado el concierto hasta la pausa, si la hubiera. Las entradas mantienen precios de 49 euros en patio y 39 euros en anfiteatro, en una convocatoria que, a pocos días de su celebración, avanza hacia el lleno total.