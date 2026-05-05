Buscan en Siero a la niña de 5 años desaparecida en Oviedo tras ser sustraída por sus padres biológicos

La niña de 5 años dada por desaparecida en Oviedo desde el pasdado jueves podría estar en algún lugar de la zona rural de Siero. Al menos eso aseguran fuentes policiales involucradas en la búsqueda de la menor que, tal y como desveló este lunes la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, llevaba 18 meses conviviendo con una familia de acogida y viendo regularmente a sus padres biológicos. Según la denuncia presentada por la Consejería, estos agredieron a la educadora encargada de supervisar el encuentro antes de huir con la menor, de la que ahora se desconce el paradero.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre unos hechos que en los últimos días les han llevado a poner el foco en el vecino concejo de Siero. Una de las hipótesis que se maneja es que los padres biológicos, que según algunas fuentes cercanas al caso tienen más hijos, podrían tener a la niña recluida en alguna vivienda o infravivienda de la zona rural.

Las mismas fuentes apuntan a que la cita del jueves iba a celebrarse inicialmente el miércoles, pero los padres "no aparecieron". Finalmente si lo hicieron el jueves, pero el encuentro no se desarrolló como se esperaba. "La reacción de los padres fue completamente inesperada", declaró Marta del Arco, quien detalló que la sustracción de la menor tuvo lugar en un centro especializado de Oviedo, en un contexto de supervisión profesional y con un régimen de contactos previamente establecido. Añadió que no existían antecedentes que hicieran prever una situación de estas características, lo que refuerza el carácter "imprevisto" de lo ocurrido.

Del Arco también confirmó que la Dirección General de Infancia y Familias presentó la correspondiente denuncia y activó de inmediato los protocolos de actuación, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y el Ministerio del Interior, que ha solicitado colaboración ciudadana a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Del Arco ha querido trasladar también su apoyo a la familia de acogida, que atraviesa un momento "complejo y muy duro" tras la desaparición de la menor, con la que convivían desde hacía año y medio. En este sentido, ha insistido en que el objetivo prioritario de todas las administraciones implicadas es la localización de la niña "lo antes posible" y su regreso en condiciones de seguridad.

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La consejera ha recordado además que las visitas entre menores tutelados y sus familias biológicas se desarrollan de forma habitual bajo supervisión de profesionales, en centros o puntos de encuentro familiar, y que solo se suspenden mediante resolución administrativa o judicial cuando existe un riesgo acreditado para el menor, algo "que no concurría en este caso en concreto".