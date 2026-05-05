El ciclo Vetusta Jazz arranca el 19 de mayo en el teatro Campoamor de Oviedo con la actuación del trío «Sumrrá»

La actuación del trío “Sumrrá” abrirá el próximo 19 de mayo una nueva edición del ciclo Vetusta Jazz, que alcanza su sexta convocatoria con una programación inspirada en la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Fundación Municipal de Cultura, impulsa así una propuesta que mantiene su vocación internacional sin dejar de lado el talento y los proyectos de músicos asturianos.

El Teatro Campoamor será el escenario de cuatro conciertos que reunirán a figuras destacadas del jazz contemporáneo, consolidando este ciclo como una cita cultural de referencia dentro del calendario musical de la ciudad. La programación apuesta por una combinación de estilos, trayectorias y procedencias diversas, reforzando la proyección exterior de Oviedo y su posicionamiento dentro del circuito cultural europeo.

El ciclo dará comienzo con el trío “Sumrrá”, considerado uno de los máximos exponentes del jazz atlántico surgido entre Galicia y el norte de Portugal a comienzos del siglo XXI, que llega en plena gira de celebración de su 25 aniversario. El 26 de mayo será el turno del pianista asturiano César Latorre, que compartirá escenario con la cantante sueca Anna Pauline en una propuesta que combina estándares del jazz con composiciones propias, en un concierto accesible y pensado para todos los públicos.

La programación continuará el 23 de junio con “New York Flamenco Reunion”, el reconocido proyecto del percusionista Marc Miralta, convertido en una referencia dentro del jazz español. En esta ocasión, Miralta estará acompañado por el pianista israelí Shai Maestro, así como por músicos habituales como Perico Sambeat, Bandolero y Miquel Álvarez, en una formación de alto nivel artístico.

El ciclo se cerrará el 30 de junio con la actuación del pianista Kevin Hays junto a Jorge Rossy, dos figuras imprescindibles de la escena internacional. Una propuesta que destaca por el diálogo musical entre instrumentos como la batería, el vibráfono o la marimba, y que pondrá el broche final a una edición marcada por la calidad y la diversidad.

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Las entradas para todos los conciertos ya se encuentran a la venta a través de los canales habituales, consolidando una cita que refuerza el compromiso de Oviedo con la cultura y con su proyección europea.