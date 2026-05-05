La Escuela Municipal de Música de Oviedo inicia el proceso de admisión para el curso 2026-2027 con plazas desde iniciación

La Concejalía de Educación de Oviedo anunció este martes que ya comenzó el periodo de preinscripción para la Escuela Municipal de Música de cara al curso 2026-2027, un plazo que permanecerá disponible hasta el 31 de mayo y que se dirige a alumnos a partir de los 5 años. La iniciativa abarca desde niveles de iniciación hasta el ciclo preprofesional, consolidando la apuesta municipal por la formación musical desde edades tempranas.

La convocatoria incluye a niños nacidos en 2020 para iniciación, así como a los de formación básica (2019 y 2018) y a estudiantes desde los 8 años en adelante en el itinerario preprofesional. Las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma presencial, en los registros municipales, como telemáticamente a través del portal ciudadano, facilitando así el acceso a las familias interesadas.

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La oferta de la Escuela Municipal, María Teresa Prieto, contempla una amplia variedad de especialidades, entre ellas piano, violín, guitarra, canto o percusión, además de otras disciplinas instrumentales y de lenguaje musical. El objetivo es proporcionar una formación orientada a estudios profesionales en conservatorios, manteniendo una programación abierta a todas las edades y niveles.