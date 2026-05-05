José Girón Garrote, de la pasión por la Historia a la pasión por viajar y escribir

"Viajando en tren" se presenta como el primer tomo de una serie y una arco de fechas: 1947-1986. Tras este título que hoy a las 19.30 horas presentará en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo su autor, José Girón Garrote, se encuentra la nueva pasión que este historiador ya jubilado ha encontrado en la literatura en la recopilación de su biografía viajera.

Portada de «Viajando en tren». | / .

El autor, conocido por sus aportaciones científicas a la Historia de Asturias y de España, se dedicó principalmente a su especialidad. Publicó treinta libros sobre la historia de los partidos políticos y los procesos electorales y recientemente la Universidad de Oviedo ha dado a la imprenta sus tres libros sobre Historia de la Argentina en los siglos XIX y XX.

Pero con la jubilación, libre de sus tareas docentes, se ha dedicado a otro tipo de literatura. Ya ha publicado quince libros en su colección "Relatos de viajes". Viajero infatigable ha realizado 160 viajes al extranjero y recorrido 39 países de cuatro continentes.

Apasionado de los trenes, José Girón explica que desde su infancia viajó por motivos familiares "en 56 ocasiones" desde su Oviedo natal hasta Zamora, la tierra de sus padres, ida y vuelta, con transbordo en Medina del Campo. "Aquellas gigantescas locomotoras de vapor, Mikado, que arrastraban diez coches de pasajeros quedaron grabadas en mi mente con carácter indeleble", rememora. Las locomotoras de vapor de los ferrocarriles Económicos a Santander y del Vasco Asturiano de Mieres a Oviedo, también están presentes en este libro. Porque después de haber estado publicando sobre asuntos ferroviarios (cuatro libros en los últimos seis años), sobre museos, estaciones y viajes, ahora, en este "Viajando en tren. Tomo I (1947-1986)", relata concretamente quince viajes por España, y tres por Alemania (1967), Reino Unido (1984) y Francia (1986).

A lo largo del libro el lector encontrará "rigor en las descripciones, la exactitud abrumadora de todos y cada uno de los datos contrastados y documentados al detalle. Al mismo tiempo es un ensayo sociológico que a través de los raíles nos conducen de los años cincuenta a los ochenta del pasado siglo", explica la editorial Maquetron.

El libro "Viajando en tren" no es sólo un libro sobre ferrocarriles: "es un viaje íntimo por la memoria, la historia y el paisaje humano de un país que se movía al ritmo de las locomotoras" describe con emoción el autor.

En este primer tomo de 234 páginas que abarca desde 1947 hasta 1986, el catedrático José Girón Garrote convierte sus experiencias personales en una crónica de los viajes ferroviarios de la segunda mitad del siglo XX, cuando el tren era mucho más que un medio de transporte.

Con una escritura clara y evocadora, entrelaza recuerdos de infancia, trayectos míticos, estaciones, marquesinas y locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, con datos históricos, geográficos y técnicos de gran precisión. El resultado es una obra híbrida y original: memorias ferroviarias, relato de viajes y ensayo histórico a la vez.

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Ilustrado con 301 imágenes –fotografías, billetes, postales, carteles, grabados, dibujos, mapas y documentos-, "Viajando en tren" pretende interesar tanto al aficionado al ferrocarril como al lector que busque comprender, desde lo cotidiano, la transformación social y material de la España contemporánea.