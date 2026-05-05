Showcooking de las guisanderas para concienciar sobre la fibromialgia en Oviedo: "Queremos dar visibilidad a la enfermedad"

"Es la primera vez que doy visibilidad a mi enfermedad, lidio con ella todos los días en mi trabajo y quiero estar a la altura", confesaba minutos antes de empezar la guisandera Lucía Fernández. Acompañada por Mirta Rodríguez, protagonizó este martes en Oviedo el acto que abrió la semana de actividades organizada por la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA) con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia.

Ambas guisanderas participaron en una charla y "showcooking" centrados en la importancia de la alimentación en pacientes con esta patología, en una sesión que se alargó durante más de dos horas y que llenó la sala, con unos cuarenta participantes.

A Lucía Fernández le costó dar el paso de hablar abiertamente de su enfermedad. La cocinera confesó que el día a día es "muy duro" y subrayó que se trata de una dolencia que en muchas ocasiones se vive "a escondidas", también en entornos exigentes como el de la hostelería, donde hasta ahora había optado por llevarlo en silencio. La jornada sirvió además para compartir recomendaciones y explicaciones en un entorno de comprensión con otros pacientes.

Durante la sesión, que arrancó a las cinco y media de la tarde en la sede de la asociación, las cocineras fueron elaborando en directo varios platos con productos asturianos, explicando al mismo tiempo sus propiedades y beneficios. Así, prepararon croquetas de pitu roxu y avellanas, fabes con chosco de Tineo IGP y un batido de frutas de temporada con requesón de Abredo, leche asturiana y miel IGP, propuestas con las que quisieron demostrar que es posible cuidar la alimentación sin renunciar al sabor.

"En cualquier alimentación lo básico es optar por productos naturales, evitando aditivos y salsas. Lo ideal es cocinar de forma casera y tradicional, utilizando como base caldos y fondos hechos en casa, e incorporando mucha verdura y legumbres", explicó Mirta Rodríguez, quien resumió así los principios de una buena rutina alimentaria para personas con fibromialgia, no obstante, matizó que se trata de pautas perfectamente aplicables al conjunto de la población.

El encuentro surgió de una colaboración entre el Club de Guisanderas de Asturias y AENFIPA, una alianza que permitió unir gastronomía y divulgación en torno a la fibromialgia. Durante la sesión, además, se emplearon exclusivamente productos amparados bajo la marca "Alimentos del Paraíso", reforzando la apuesta por la calidad y el origen asturiano en todas las elaboraciones.

Noticias relacionadas

"Como asociación, lo que buscamos es que las personas afectadas tengan calidad de vida y, por supuesto, el menor dolor posible. Hoy partimos de la alimentación, pero también iremos abordando el ejercicio y, por supuesto, la importancia de una buena estabilidad emocional", comentó Alicia Suárez, directora de la fundación, quien agradeció de manera especial la presencia de Lucía Fernández y la valentía de dar el paso de visibilizar su enfermedad.