Maximino Rodríguez, presidente de la Cofradía del Torto de Maíz de Asturias: "Es clave usar aceite bien caliente y añadir un poco de azúcar a la masa para que esponje y esté más crujiente"

Maximino Rodríguez Marina, natural de Villamayor (Piloña), ostenta la presidencia de la Cofradía del Torto de Maíz de Asturias, una del total de las dieciséis que forman parte de la Federación Asturiana de Cofradías Enogastronómicas (Fecoastur), las cuales tienen como objetivo dar a conocer el rico patrimonio culinario, natural, histórico-artístico y de costumbres y tradiciones populares. Sumiller de profesión hasta su jubilación en el año 2016, recibió con enorme agradecimiento el nombramiento de cofrade de honor de la Cofradía del Vino de Cangas el pasado mes de octubre en su XXI Gran Capítulo junto a José Luis Murcia, presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), el cocinero asturiano Cristian González y Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. Desde hace seis años, el "grupo de amigos" que tiene el orgullo de presidir, encuentra en este producto asturiano la excusa perfecta para encontrarse con asiduidad y valorar su huella en la historia, celebrar su evolución y potenciar su consumo. Su próximo gran evento tendrá la próxima semana.

—La Cofradía Gastronómica del Torto celebra este mes de mayo el cuarto aniversario de su presentación en su sede oficial, la sidrería Alterna en Oviedo. ¿Cómo es el balance de estos primeros años de camino?

—Estamos muy satisfechos con el camino realizado hasta ahora, aunque somos conscientes de que todavía nos queda mucho que recorrer tanto en el plano gastronómico como en el mundo de las cofradías.

—La idea original surgió en 2020, en plena pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles fueron las motivaciones que impulsaron su creación y la fe en el proyecto?

—Esta cofradía surgió en una de esas cenas de amigos que buscan la manera de juntarse y celebrar lo que sea, sobre todo la amistad que les une desde hace más de 25 años. Muchos son amigos desde el instituto y se niegan a que verse sea un acto de cumplimiento y compromiso anual. Entre varias opciones de producto, el torto en sus múltiples variantes salió a relucir y fue el elegido por su versatilidad y por su tradición culinaria.

—El alma de la cofradía, su esencia, radica en su historia y en quienes forman parte de ella. ¿El ingrediente emocional y la nostalgia por la tradición son indispensables?

—Por supuesto, el tortu es sin duda un producto tradicional asturiano y que en el siglo pasado tuvo una gran relevancia, ya que fue la base de la alimentación no solo de muchas familias asturianas sino de muchas otras de toda la cornisa cantábrica debido a la escasez de otros cereales. Además, en nuestras quedadas de amigos era y es un plato indispensable. El torto combina con todo y eso es lo primordial.

—El chef Nacho Manzano, tres estrellas Michelin, así como la ONG fundada por el cocinero José Ándres fueron nombrados sus cofrades de honor en 2022.

—Efectivamente. Nacho Manzano fue nuestro primer cofrade de honor por ser el máximo exponente de la cocina asturiana y porque además el torto forma parte de la carta de sus restaurantes, y World Central Kitchen fue también merecedora de esta distinción como reconocimiento a su extraordinaria labor humanitaria.

—¿Qué representa el torto en la identidad gastronómica de Asturias?

—Representa la base de la alimentación en el siglo pasado para muchas familias que no tenían otra cosa que comer y creemos que su vuelta a la gastronomía actual es una manera de reivindicar la importancia que en su momento tuvo.

—¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el consumo del torto hasta nuestros días?

—La base es la harina de maíz, ese es el ingrediente principal y hay múltiples versiones dependiendo de la zona aunque cabe destacar el oriente, donde más variedades hay, como la boroña, el emberzau, el boronchu y, por supuesto, el tortu, que a pesar de su simplicidad, gracias a que marida con muchos otros productos, es el más conocido.

—¿Innovar es compatible con no perder la esencia?

—Es importante no perderla, innovar pero respetar. Conocer y probar.

—¿Podría decirse que el torto está experimentando un renacer gastronómico en parte debido al turismo y al boom de las redes sociales?

—Es inevitable. Las redes difunden aunque a veces con un criterio desacertado debido a la ignorancia del producto. Pero ahí estamos nosotros para ayudar a que se conozca, a que se aprecie y a que se disfrute.

—La textura, el sabor, o la técnica personal. ¿Algún elemento es imprescindible para degustar "un buen torto"?

—Afortunadamente la receta es simple, solo hay que utilizar una buena base, harina de maíz autóctono, y luego cada uno que elija como combinarlo. Dulce, salado, todo vale.

—¿Qué papel juega la incorporación de la harina de trigo y la elaboración mediante harinas ecológicas y producto autóctono?

—La base es la harina de maíz pero recomendamos añadir un poco de harina de trigo para que ligue bien y para que ayude a que el torto sea más esponjoso y fino.

—¿Qué parte del proceso es más determinante para el resultado final?

—Aceite bien caliente y añadir un poco de azúcar a la masa para que esponje y esté más crujiente.

—El torto con picadillo es la combinación a la que ningún amante del plato puede renunciar. Pero, ¿cuál es el acompañamiento que más le ha sorprendido?

—Los hemos probado con un montón de productos...con chosco y miel, con rabo de vaca, con salmón, con queso y dulce de manzana. ¡Hay infinidad de posibilidades!

—Eventos como la cumbre de cofradías gastronómicas como la que acogió recientemente Valdesoto, "Pueblo ejemplar" de Asturias, son citas idóneas para dotar al producto de la región de una mayor publicidad.

—Todo viene bien...no solo para el torto sino para todos los productos defendidos por cada una de las cofradías.

—Mayo es un mes de celebración. ¿Qué actividades tiene programadas la agrupación para estas fechas?

—El día 16 de mayo celebramos nuestro segundo capítulo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el que nombraremos cofrades de honor a Juan Pablo Carpintero, de "Aquí la tierra" de Televisión Española, periodista asturiano que desde dicho espacio difunde y promociona Asturias. También a Francisco Gayoso, de la Pastelería Rialto, por la conmemoración de su centenario. Así mismo, nombraremos cofrade de honor al Ángel de Javi por su compromiso y lucha para todos los afectados por el síndrome NEDAMSS. Este año incorporamos una nueva modalidad de reconocimiento por la difusión del producto que corresponderá al restaurante El Molín de Mingo (Cangas de Onís). Una vez finalizado el acto desfilaremos acompañados de la Real Banda de Gaitas de Oviedo por las calles de nuestra ciudad hasta el restaurante Nastura en el que tendrá lugar la comida.

—Con el nombramiento del Ángel de Javi como cofrade de honor, la Cofradía del Torto se suma a la lucha y al compromiso por la visibilidad de las enfermedades raras. ¿Cómo recibió su entorno la noticia de este próximo reconocimiento?

—Pues imagínate, a todos los niveles es un empuje para dar visibilidad a esta organización benéfica tan nueva como es la propia enfermedad. Toda la ayuda es poca, no ya en lo económico únicamente sino también en el plano social por medio de la concienciación solidaria.