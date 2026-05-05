Oviedo acoge una jornada sobre ciberseguridad con ponencias de expertos en el Auditorio
Se celebra el próximo lunes 11 de mayo, en horario de 09.00 a 14.30 horas y pretende poner el foco en la creciente importancia de la seguridad informática en un contexto marcado por el aumento de las ciberamenazas
La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivo de expertos para convertirse en una preocupación cotidiana que afecta tanto a empresas como a familias. Con ese telón de fondo, Oviedo acogerá el próximo lunes, 11 de mayo, una jornada para analizar de forma práctica los riesgos digitales y las herramientas para hacerles frente. La cita tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe, en horario de 09.00 a 14.30 horas, y reunirá a especialistas de distintos ámbitos.
Bajo el título "Ciberseguridad y ámbitos de aplicación", la jornada pretende poner el foco en la creciente importancia de la seguridad informática en un contexto marcado por el aumento de las ciberamenazas. La programación arrancará con la intervención de José Manuel Redondo, que abordará el panorama actual de las amenazas digitales, explicando qué son, cómo funcionan y cómo defenderse.
A continuación, el foco se pondrá en el uso seguro de internet en jóvenes y niños, con las aportaciones de Raquel López, Iris Rodríguez, Gerardo Fernández y Consuelo Pérez, quienes analizarán el papel del control parental y escolar en la protección de los menores frente a los riesgos de la red.
Otro de los momentos destacados llegará con Susana Díaz, que profundizará en los riesgos y oportunidades del uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad, una cuestión cada vez más relevante tanto en el ámbito académico como empresarial. La jornada continuará con una mesa sobre ciberseguridad y empresa, en la que participarán Enrique Jáimez, Jorge Cases y Pablo Blanco, junto a un representante de SERESCO, para abordar los desafíos del tejido empresarial ante los ataques digitales.
El fenómeno de la desinformación también tendrá su espacio con una charla sobre fake news y cómo detectarlas, a cargo de Bárbara Alonso, que ofrecerá claves para identificar contenidos falsos en un entorno saturado de información. Como cierre, Beatriz Soto explicará los protocolos de actuación antes, durante y después de un ciberataque, con pautas concretas para minimizar daños y mejorar la respuesta ante incidentes.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Oviedo Notum, dentro del Programa EFESO, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (2021-2027), y responde al objetivo de fomentar una cultura digital segura desde edades tempranas hasta el ámbito profesional. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.
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