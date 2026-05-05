Oviedo impulsa "Europenses", unas jornadas para debatir los retos de Europa desde la cultura
La iniciativa forma parte de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y se celebra los días 7 y 8 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Asturias
La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 presentó este martes "Europenses", un nuevo programa de pensamiento contemporáneo con vocación europea que se enmarca en la celebración del Día de Europa. La iniciativa nace como uno de los proyectos estratégicos del dosier y busca "generar un espacio de reflexión en torno a los grandes temas de la agenda europea", conectando estos debates con la realidad local y regional.
El proyecto surge en un contexto marcado por la "aceleración, la descortesía y la normalización del odio", frente al que la organización reivindica la necesidad de detenerse a pensar y dialogar. Así, "detenerse a pensar y dialogar es una forma de resistencia", planteando la cultura como herramienta para combatir la simplificación del conflicto y fomentar nuevas formas de convivencia más pausadas y reflexivas.
"Europenses" se configura además como un programa con vocación de continuidad, llamado a convertirse en uno de los legados culturales de la candidatura ovetense. La propuesta pretende reforzar el papel de la cultura en la defensa de los valores democráticos y en la construcción del futuro común europeo, con futuras ediciones que se celebrarán en distintas sedes del Principado de Asturias.
Las primeras jornadas, que se celebrarán los días 7 y 8 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Asturias, girarán en torno a la "Amabilidá", concepto central del proyecto. Bajo títulos como "El tiempo de los groseros" o "El oficio de habitar", participarán figuras destacadas del pensamiento europeo como Renata Salecl, Corine Pelluchon, César Rendueles y Marta Tafalla, en sesiones abiertas al público.
El nombre "Europenses", con raíces en la Crónica mozárabe de 754, reivindica la idea de Europa como una construcción cultural compartida. La iniciativa defiende así valores como "la convivencia pacífica, el respeto y la cooperación", reforzando el vínculo entre el programa, la ciudad y su ecosistema cultural, con actividades paralelas como presentaciones en la Feria del Libro de Oviedo.
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