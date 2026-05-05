La relevancia del matemático Juan Luis Vázquez, en el ciclo de La Balesquida

La Sociedad Protectora de La Balesquida clausura este jueves su ciclo anual de conferencias con una mirada a la trayectoria del matemático Juan Luis Vázquez, una de las voces españolas más reconocidas en el ámbito internacional de las ecuaciones en derivadas parciales y sus aplicaciones a otras ciencias. La sesión, titulada "Juan Luis Vázquez, como estímulo e inspiración", correrá a cargo del periodista José Manuel Vaquero. El actual consejero de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario, analizará la figura de Vázquez a las 19.30 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Vaquero, nacido en Bueño, en Ribera de Arriba, como su paisano Juan Luis Vázquez, abordará la figura del matemático desde una doble cercanía: la del observador de una carrera científica excepcional y la de quien comparte con el investigador la tierra materna. Esa raíz común servirá como hilo conductor de una conferencia concebida no solo como repaso biográfico, sino también como invitación a reconocer el valor de los referentes próximos.

Juan Luis Vázquez Suárez es profesor emérito de Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor honorífico de la Universidad Complutense. Autor de más de 300 trabajos científicos, su nombre está asociado al estudio de las ecuaciones no lineales, la difusión y los modelos matemáticos con aplicaciones en la física y la ingeniería. Su producción investigadora y su presencia en foros internacionales lo han situado entre los matemáticos españoles de mayor proyección.

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La charla se inscribe en la programación cultural de La Balesquida, la institución ovetense ligada al Martes de Campo, y será el vicesecretario de la entidad, Willy Pola, el encargado de la presentación. En esta ocasión, el cierre del ciclo pone el acento en la ciencia como patrimonio colectivo y en la capacidad de figuras como Vázquez para estimular vocaciones, ampliar horizontes e inspirar desde Asturias, entre estudiantes, docentes y ciudadanos interesados en ciencia, conocimiento y divulgación.