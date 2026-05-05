La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: El Millón de Euromillones, vendido en la Ruta de los Vinos

Oviedo ha vuelto a convertirse este martes en punto de referencia para la suerte. El premio de “El Millón” del sorteo de Euromillones, celebrado este 5 de mayo, ha recaído en la capital asturiana y el boleto ganador fue validado en la administración de loterías La Paloma, ubicada en el número 11 de la calle Río San Pedro, en pleno entorno de la Ruta de los Vinos. Así lo confirma la nota oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que identifica el boleto premiado con el código ganador BVP30946 y señala expresamente que fue sellado en la administración número 31 de Oviedo.

La noticia ha vuelto a revolucionar a las responsables del establecimiento, las hermanas Carmen y Helena González Rozada, ya acostumbradas a repartir fortuna desde este emblemático despacho familiar. No es la primera vez que La Paloma da un premio destacado. En noviembre de 2022, la misma administración vendió un boleto de primera categoría de La Primitiva agraciado con 1,22 millones de euros, un premio que entonces generó una notable expectación en la ciudad por la incógnita sobre la identidad del ganador.

Aquel premio supuso hasta entonces el mayor galardón individual repartido por el negocio familiar desde que las hermanas asumieron las riendas de la administración fundada por su madre, María Elena Rozada. Sin embargo, La Paloma ya había dejado huella previamente en el historial de premios ovetenses: en 2018 repartió 7 millones de euros correspondientes al sorteo especial de julio de la Lotería Nacional; en febrero de 2019 vendió un segundo premio dotado con 600.000 euros; y en octubre de 2020 validó un segundo premio de Euromillones de unos 260.000 euros.

El nuevo premio de este martes vuelve a alimentar la tradición de fortuna asociada a este local de la calle Río San Pedro, convertido desde hace años en parada habitual de clientes del barrio y de numerosos visitantes atraídos por su historial. Como ya ocurrió en ocasiones anteriores, en la zona no tardaron en dispararse las especulaciones sobre quién puede ser el nuevo agraciado, si un cliente habitual, algún hostelero de la cercana Ruta de los Vinos o incluso alguien que todavía desconoce que tiene en su bolsillo un boleto millonario.

Aunque en esta ocasión no hubo acertantes de primera categoría (5+2), el sorteo sí dejó este premio especial en Oviedo, que garantiza un millón de euros al poseedor del boleto. El próximo sorteo contará además con un bote acumulado de gran cuantía, lo que previsiblemente incrementará el movimiento en administraciones como La Paloma.

Noticias relacionadas

La administración ovetense vuelve así a consolidarse como uno de los grandes templos locales de la suerte. En la calle Río San Pedro, donde la fortuna parece tener dirección fija, este martes vuelve a hablarse de un nuevo millonario.