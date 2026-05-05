La tienda de familia olímpica que se reinventó con el skate y el snow

Antes de que el Real Oviedo naciera Cerra ya estaba en el antiguo Paseo de Santa Clara, al lado del mercado de La Placina, y suministraba material a los equipos pioneros del fútbol que cada vez ganaba más adeptos en Oviedo. Fue en 1923 cuando Sixto Cerra adquirió lo que era el Garaje Martínez Rivero, frente a lo que hoy es el edificio de La Jirafa para montar su propio negocio, dedicado preferentemente a todo lo relacionado con la bicicleta. La Guerra Civil marcó el traslado a la cercana calle de Gil de Jaz, donde ciento tres años después uno de sus nietos, José Cerra, sigue al frente de Cerra Store, aunque en otro local, una tienda que ha apostado por todo lo relacionado con los deportes de deslizamiento como el skate y el snowboard, y antes el surf, para ganar el presente y afrontar el futuro, como antes hizo su padre por otros deportes minoritarios como el ski o el tiro con arco. Una reforma reciente, con guiños al mundo del skate y a la clientela joven y 30.000 seguidores en las redes dibujan la estrategia a corto plazo de Cerra Store.

«El local original tras la guerra quedó destrozado totalmente y ya pasaron para Gil de Jaz, donde la tienda estuvo en diferentes sitios hasta que con la construcción de Galerías Preciados ya se instaló en este local», comenta José Cerra de un traslado del que conoció los detalles por su padre, Tomás, fallecido en junio de 2020. Cuando la firma de Pepín Fernández decidió abrir sede en Oviedo, Deportes Cerra estaba en el número 3 de la calle, muy cerca de Uría, en un bajo al lado del chalé de los Tartiere, derribado para construir los grandes almacenes que hoy pertenecen al Corte Inglés, así que le ofrecieron un local más arriba «y más grande a cambio de marchar» y hubo acuerdo, hace poco más de medio siglo, en 1975. Desde entonces, la decana de las tiendas de deportes de Oviedo y, posiblemente de toda Asturias, permanece en Gil de Jaz, 14. En ese momento, «ya era una tienda multideporte», describe José Cerra. Atrás habían quedado los tiempos cuando las bicicletas eran el motor del negocio y el escaparate incluso cumplía con la llamativa labor de informar de los resultados del Tour, en el que empezaban a destacar ciclistas españoles. «Cada día se colocaban los resultados de la etapa en el escaparate gracias a una radio Zenith Transoceanic, lo bastante potente para sintonizar con la emisora que transmitía el Tour, aunque a veces había que subir al Naranco para conseguir buena cobertura», dejó contado por escrito Tomás Cerra a sus hijos en lo que ya es historia de un negocio reconocido por el Ayuntamiento de Oviedo por su arraigo a la ciudad, al ser uno de la veintena con 75 años de actividad.

El negocio de los Cerra, cuando estaba especializado en bicicletas y motos. / C. F. C.

Precisamente fue Tomás Cerra quien introdujo el tiro con arco en la oferta «cuando no se encontraba nada en el mercado español», un empeño y una apuesta que se tradujo en resultados deportivos. Cerra fue primero tirador y récord absoluto de España de tiro con arco deportivo en 1968 y luego entrenador nacional en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. La especialización llegó a tal punto que los Cerra decidieron separar su actividad en dos establecimientos: la tienda enfocada a los deportes de deslizamiento, Cerra Store en Gil de Jaz, y la orientada al mundo del arco Cerra Archery , que está en una gran nave de 500 metros cuadrados en la calle Augusto Junquera de Ciudad Naranco.

A la derecha, la tienda y cartel de Deportes Cerra, cuando estaba más cerca de la calle Uría, en los años setenta, antes de su traslado para construir Galerías Preciados. / C. F. C.

José Cerra apostó hace treinta años por los deportes de tendencia urbana, como el skate, también llamados de deslizamiento, donde también se incluye el surf o el snowboard y la moda asociada a ellos. «De aquella era joven y esa fórmula que introdujimos se consolidó y funcionó muy bien. Vendemos mucho textil y calzado vinculado a marcas del surf, el skate y el snowboard. Ahora tengo mucho material de skate, en invierno vendemos snowboardo pero surf ya no, queda para las zonas más costeras», detalla José Cerra de una tienda que tiene su punto fuerte en «la moda lifestyle, muy vinculada al skate, con marcas como Vans o Supreme; es algo muy de la calle, muy diferente y rompedor, y sigue con gran aceptación».

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Los cambios de tendencia en los compradores son el caballo de batalla, no ya de Cerra sino de las tiendas del sector. «En Madrid y Barcelona están cerrando muchas y no se abre ninguna nueva. Los jóvenes no son de ir a tienda, ni de compra física», apunta José Cerra. Toca buscar nuevas estrategias, además de dar respuesta a la clientela fiel, que «empezó con nosotros cuando eran jóvenes de veinte años, ahora tienen entre cuarenta y cincuenta y siguen», añade el responsable de una tienda «con 30.000 seguidores» y que renovó imagen meses atrás, con guiños claros: «Llevábamos treinta años sin reformar y en las paredes metimos zonas que simulan rampas de skate y en el techo». Una imagen dinámica para entrar por los ojos a la clientela más joven.