La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura tomará Oviedo: 2.500 niños desfilarán hasta La Vega

Los niños pertenecientes a 33 colegios carbayones tomarán el viernes las calles de la capital asturiana. Todo para apoyar que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031. Esta es la iniciativa que el equipo de la candidatura, liderada por Rodolfo Sánchez, llevará a cabo para conmemorar el Día de Europa. Esta es la iniciativa que el equipo de la candidatura, liderada por Rodolfo Sánchez, llevará a cabo para conmemorar el Día de Europa. La denominada «Marcha por la Amabilidá» partirá a las 9.30 horas de la plaza de la Escandalera con la participación de 2.500 niños. Después seguirá por la plaza de la Catedral para bajar por las calles Águila, y Jovellanos y Martínez Vigil para finalizar el recorrido en la fábrica de armas de La Vega donde se celebrarán diferentes talleres.

Así lo explicó el director del proyecto este miércoles a lo largo de un acto que tuvo lugar en el colegio de San Pedro de los Arcos. Un grupo de más de veinte artistas recorre durante los últimos días los colegios de la capital asturiana para enseñarles las diferentes expresiones culturales que se llevarán a cabo el viernes. Algunos alumnos portarán pancartas, otros cantarán diferentes canciones y habrá grupos de batukada. Los alumnos del colegio de Ciudad Naranco ya prepraran los ritmos que interpretarán. Lo hacen gracias a los compases que el músico Gustavo Rodríguez les está enseñando y que interpretarán con unos batutas de madera y unos botes de pintura que harán de tambor. «El objetivo es que toquemos muy fuerte para que la ente nos oiga. Nos vamos a divertir mucho por queremos que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura», deseó el pequeño Zed Mulai. También agradeció los diferentes ritmos que este músico les está enseñando. «La música es algo universal que nos une y más especialmente en este colegio porque tiene una variedad impresionante de culturales y religiones», añadió este músico quien celebra que este tipo de iniciativas se acerquen a los colegios. «Este tipo de proyectos nos permiten crecer juntos y nos estamos divirtiendo un montón con en los ensayos».

La música no será el único elemento distintivo de este colegio. También lucirán su propia figura. Se trata de «Raíces», un árbol realizado por José Gregorio Álvarez, más conocido por Goyo, que portarán los alumnos, «Este proyecto nace de los sueños de nuestros niños y representa la realidad de la cultura y de la amabilidad. Cuando un niño diseña algo, lo hace siempre desde la amabilidad», añadió el director del colegio, Ramsés García.

Emocionadas con esta idea se mostraron las codirectoras artísticas de la candidatura, Zoe López y Paula Mota. La primera detalló que esta marcha «no es una acción puntual; tampoco un festival sino que la comunidad educativa formará parte de este proyecto». Es por ello que el equipo de la candidatura idea que los niños diseñen una de las carrozas que desfilarán el Día de América de Asturias por las calles de Oviedo. «Esta propuesta nace del director del colegio de San Pedros de los Arcos y estamos a tiempo de llevarla a cabo», concluyó el director de la candidatura.

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Además, Paula Mota adelantó que ya está redactando el nuevo dosier con toda la programación artística que se llevará a cabo si Oviedo es elegida Capital Europea de la Cultura en 2031. "La experiencia de Evora -ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2027- es que es muy importante tener distancia sobre la ciudad y el territorio en el que estás trabajando".