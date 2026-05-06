Debussy renace con la OSPA en el Auditorio: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y llévate una entrada doble para asistir al concierto
El evento se celebrará el próximo viernes 8 de mayo, con piezas de Chausson y Turina
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. Un recital con obras de Debussy, Chausson y Turina que ofrecerá la sinfónica del Principado en el Auditorio el viernes 8 de mayo a las 20.00 horas.
Ahora, gracias a esta cabecera, tú puedes ser uno de los afortunados que viva el espectáculo en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.
Si quieres llevarte las dos entradas dobles que están en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.
Detalles del evento
Nuno Coelho, director
Adèle Charvet, mezzo
CHAUSSON – Poème de l´amour et de la mer
DEBUSSY – Images pour orchestre: Ibéria
TURINA – Danzas Fantásticas, op. 22
Historia
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.
La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.
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