Fallece a los 96 años en Madrid Lola Ortiz, viuda del periodista Ladislao de Arriba
El periodista gijonés fue el gran amor de su vida, con el que disfrutó del teatro y la noche madrileña
La vida de una ovetense «de pata negra» se apagó este miércoles en la capital de España. Lola Ortiz, viuda del periodista asturiano Ladislao de Arriba, falleció en Madrid a los 96 años poco antes de las tres de la tarde, dejando un legado de pasión por el teatro y las artes, así como de amor y cuidado por los suyos.
Ortiz nació en Oviedo en el seno de una familia muy conocida. Tuvo un primer matrimonio en Oviedo, que dio como fruto a sus tres hijos, Juan, Beatriz y Cristina, con los que se trasladó a vivir a Madrid en 1975, pero su gran amor fue el periodista Ladislao de Arriba, con el que se casó en segundas nupcias en 1987 y disfrutó de la noche madrileña en compañía de personajes como José Luis Balbín, con el que su marido colaboraba en «La Clave», Paco Rabal o Arturo Fernández, entre otros muchos.
Con Ladis, con el que compartió vida hasta el fallecimiento de este en 2015, disfrutó de largas noches de diversión, también produciendo teatro y actuando a nivel amateur.
Lola se despidió rodeada de los suyos y Lalo Azcona, hijo del que fuera su marido. Además de tres hijos, deja dos nietos y cuatro bisnietos. El sepelio tendrá lugar hoy en el tanatorio de Tres Cantos (Madrid), donde será incinerada, aunque sus cenizas serán trasladadas a Gijón en cuanto la familia pueda. «Era su deseo», dice su hija Cristina.
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