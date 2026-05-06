Así es la gran bolsa de suelo industrial que Oviedo quiere crear con la compra de terrenos

Oviedo vuelve a mirar hacia San Claudio con una mezcla de urgencia urbanística y cálculo estratégico. El Ayuntamiento, a través del concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, confirmó en el pleno ordinario de este martes su intención de optar a la compra de la antigua fábrica de loza si la Agencia Tributaria decide sacar a subasta las parcelas embargadas del complejo, un movimiento que persigue dos objetivos claros: frenar el deterioro creciente del recinto cerrado desde 2009 y crear una bolsa de suelo industrial de unos 80.000 metros cuadrados capaz de atraer nuevas inversiones. El edil, que en la sesión aseguró que desde el pasado verano mantiene contactos con Hacienda, añadió este miércoles que varias empresas han mostrado interés en los últimos tiempos por una posible reactivación de la factoría, aunque ningún proyecto ha terminado por cuajar. Tampoco prosperaron hace un año varios sondeos para instalar en las instalaciones una planta vinculada al sector de la Defensa.

No es una idea recién salida del cajón municipal. El interés del Consistorio por este enclave lleva tiempo sobrevolando los despachos de la plaza de la Constitución y ya el año pasado se verbalizó la conveniencia de intervenir en San Claudio, donde la antigua fábrica de loza y la vecina parcela de El Caleyo, cuyos terrenos suman unos 65.000 metros cuadrados, representan una rara excepción en un municipio con muy poco margen para crecer en términos industriales, que se podría completar con la adquisición de otra finca anexa de unos 10.000 metros cudrados.

Ventana de oportunidad

La operación, sin embargo, no depende únicamente de la voluntad política. La antigua factoría arrastra desde hace años una situación jurídica compleja, marcada por procesos concursales fallidos y cargas que obligan a cualquier interesado a negociar con la Agencia Tributaria. Es precisamente ese escenario el que el Ayuntamiento interpreta ahora como una ventana de oportunidad. Si Hacienda decide mover ficha y activar la subasta de unos terrenos tasados en algo menos de 2 millones de euros, Oviedo quiere estar preparado para presentar oferta.

Cuesta defendió en el pleno que el interés municipal responde a una necesidad estructural. «Tenemos interés por disponer de suelo industrial, muy escaso en Oviedo, y por supuesto para evitar que siga el proceso de degradación del recinto», explicó el concejal, que matizó además que la prioridad seguiría siendo apoyar cualquier iniciativa privada solvente capaz de devolver actividad al complejo.

Porque esa sigue siendo la otra vía abierta. El Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con distintos actores empresariales en los últimos meses. Hubo reuniones, visitas y tanteos, pero ninguna de esas conversaciones llegó a cristalizar en una propuesta firme. El relato se repite: curiosidad inicial, análisis de costes, dudas sobre viabilidad y retirada discreta.

Entre esos intereses figuró hace meses el vinculado al tirón de la industria de defensa, en plena expansión regional tras el refuerzo de actividad en torno a la fábrica de armas de Trubia y la llegada de nuevas compañías del sector a Asturias. La proximidad de San Claudio, bien conectada y a escasos minutos del polo industrial trubieco, situó la parcela en el radar de posibles implantaciones auxiliares, pero no cuajó.

Mientras tanto, el recinto continúa degradándose. Cerrada desde hace 17 años, la antigua fábrica de loza es hoy una imagen detenida entre ruina y abandono. Techumbres vencidas, cristales rotos, grafitis, restos de actividad vandálica y residuos acumulados conforman un paisaje conocido por vecinos y curiosos. El simbolismo patrimonial del enclave contrasta con su deterioro físico y con una incertidumbre que se prolonga demasiado.

El Ayuntamiento entiende que dejar pasar una nueva oportunidad equivaldría a resignarse. No abundan en Oviedo espacios de esta dimensión, naturaleza industrial y posición estratégica. La compra, de producirse, permitiría al municipio disponer de una bolsa de suelo que ofrecer a inversores en futuras negociaciones empresariales, como ya está haciendo con el centro comercial del Calatrava.

Ahora, con el interés municipal formalizado y los contactos abiertos desde el verano, San Claudio vuelve a entrar en la agenda política. La vieja fábrica, que abrió a comienzos del siglo XX y llegó a contar con 300 trabajadores antes de convertirse años en postal de decadencia, podría pasar a ser una pieza de reserva industrial para una ciudad que busca suelo donde casi no queda suelo de esta naturaleza urbanística.

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A esa expectativa se suma además una dimensión política evidente. La recuperación o control público de un espacio históricamente ligado a la actividad e historia industrial local permitiría al gobierno local enviar un mensaje de capacidad de anticipación frente a la escasez de suelo y al deterioro de enclaves estratégicos. No hay calendario cerrado ni cifras oficiales, pero sí una idea asumida: si aparece la ocasión, Oviedo no quiere quedarse mirando desde la barrera.