El Hotel de la Reconquista, en Oviedo, reunirá a finales de este mes a mil expertos de cirugía maxilofacial

Oviedo reafirma su condición de plaza fuerte para el turismo de congresos de alto nivel. El alcalde, Alfredo Canteli, recibió la mañana de este miércoles en el Consistorio al Doctor Santiago Llorente, presidente del comité organizador del 28º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (SECOMCyC), una cita programada en el Hotel de la Reconquista que convertirá a la capital asturiana en el epicentro científico del sector entre el 28 y el 30 de mayo. El evento, que atraerá a cerca de un millar de especialistas que se alojarán durante esos días en los hoteles de la capital, destaca por una proyección internacional de primer orden. La presencia de figuras de la talla del Doctor Rui Fernandes, presidente de la asociación internacional (IAOMS), y del Doctor Nick Kalavrezos, homólogo europeo, subraya el prestigio de una reunión que desbordará las fronteras nacionales para debatir sobre el futuro de la especialidad.

El programa científico se presenta como una auténtica oda a la innovación. Oviedo será testigo de los últimos avances en la cirugía a medida, el uso de placas personalizadas y la reconstrucción en 3D. Los expertos abordarán áreas de vanguardia como la asistencia robótica en implantología, la navegación quirúrgica y el abordaje de patologías complejas, incluyendo la genética del carcinoma oral y los tumores de glándulas salivares.

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Canteli subrayó el notable impacto económico y el excelente momento que atraviesa la ciudad como sede de grandes eventos. Por su parte, Llorente agradeció el respaldo municipal y calificó a la capital asturiana como una sede idónea que se sitúa en el mapa de la excelencia científica.