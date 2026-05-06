IU denuncia el deterioro de la carretera de El Llano y exige actuaciones urgentes por parte del Ayuntamiento de Oviedo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo denunció este miércoles el "deficiente" estado de conservación de la carretera de El Llano, en la zona sur del Naranco, y exigió al Ayuntamiento una intervención inmediata para solucionar los problemas de seguridad, accesibilidad y mantenimiento que sufren los vecinos.

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, y la concejala Cristina Pontón visitaron la zona para comprobar sobre el terreno las deficiencias que desde hace tiempo vienen denunciando los residentes.

Durante la visita, los representantes municipales constataron el mal estado de la vía, especialmente en el entorno del cruce principal, además de recoger nuevas quejas vecinales relacionadas con un camino de acceso a una vivienda que quedó "completamente deteriorado" tras las labores de tala realizadas en un bosque cercano y que, según denuncian, sigue sin repararse. La formación sostiene que la situación se arrastra desde hace años y recuerda que los vecinos ya se movilizaron hace más de un año para reclamar el arreglo integral y el asfaltado de la carretera que une San Lázaro de Paniceres, Ules y Lampaya.

Los residentes también trasladaron otras demandas básicas para mejorar el día a día en la zona rural del municipio, como la instalación de una marquesina en la parada de la línea O de transporte público y la creación de plataformas de acceso a los contenedores, inexistentes actualmente. Según explican, cuando llueve se forman grandes acumulaciones de barro y agua que dificultan el uso de estos servicios y convierten la zona en un auténtico barrizal. IU llevará estas reclamaciones a la próxima Comisión de Urbanismo, donde pedirá la puesta en marcha "sin más demora" de las obras de acondicionamiento tanto en El Llano como en el resto de la carretera afectada.

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En palabras de Gaspar Llamazares, "no podemos seguir permitiendo que los vecinos y vecinas de las zonas rurales de Oviedo sufran un abandono sistemático. Estamos ante un problema de seguridad y de calidad de vida que requiere una intervención urgente por parte del Ayuntamiento". El portavoz añadió además que "las infraestructuras básicas deben garantizarse en todo el concejo, sin excepciones".