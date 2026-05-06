Se busca ganador de un millón de euros en Oviedo: "Ojalá le toque a un cliente habitual y que lo necesite"

«Presta mucho dar grandes premios». Las hermanas Helena y Carmen González Rozada regentan la administración de lotería La Paloma, ubicada en el número 11 de la calle Río San Pedro, muy cerca de la estación de autobús. Durante la jornada de este martes no pararon de recibir felicitaciones por parte de sus clientes tras repartir un millón de euros del sorteo del Euromillones gracias al código alfanumérico BVP30946.

Cada martes y viernes se juega este sorteo cuyos boletos se dividen en dos partes. En la parte de arriba aparecen reflejadas las apuestas con las cifras elegidas por cada cliente y en la de abajo una serie de números y letras que se originan de forma automática a la hora de imprimir el billete. «Fuimos alguna de nosotras dos quienes dimos la suerte a la hora de tocar el botón de la máquina y hemos hecho millonario a un comprador», celebró Carmen González. La suerte provocó que este premio coincida con el vigésimo segundo aniversario de apertura del establecimiento.

Fue Helena González la primera que se enteró de la lluvia de dinero. Era la noche del martes y el reloj estaba cerca de marcar las once. De inmediato, comunicó al resto de su familia la feliz noticia. A estas horas de alegría, se sucedió una jornada de continuas felicitaciones. Ambas hermanas decoraron la administración para la ocasión pegando el cartel que anuncia el premio en el escaparate y lo rodearon de cuatro globos de color azul.

Es por ello que los clientes entraban en el establecimiento con suma ilusión. ¿Serían ellos los nuevos millonarios? Por el momento, ninguna de las dos hermanas tiene noticias de quién es el ganador. «Nos gustaría que fuese un cliente habitual; una persona que lo necesitara». Aunque nadie se ha puesto en contacto con ellas, ambas quieren conocerlo, aunque sospechan que no sea carbayón. «Estamos en un punto de paso y por aquí pasa mucha gente que viene a trabajar a Oviedo o viene a comer a la Ruta de los Vinos».

Hace cuatro años también repartieron 1,22 millones de euros del sorteo de La Primitiva y nunca supieron quién fue el comprador. Esta administración, cada vez que reparte un premio, lo hace a lo grande.

El origen de este negocio está en Teverga. Corría 1985 cuando los padres de estas dos hermanas abrieron la única administración de lotería del concejo. Casi veinte años después, en 2004, el matrimonio tomó la decisión de mudarse a la capital asturiana para continuar con el negocio y seguir repartiendo suerte. Con su jubilación, fueron dos de sus hijas quienes tomaron las riendas del negocio y, en este tiempo, repartieron 7 millones de euros en premios correspondientes al sorteo especial celebrado en 2018 de la Lotería Nacional.

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Ese mismo año habían dado otros dos premios de unos cuantos miles de euros y, en febrero de 2019, volvieron a repartir suerte, con un segundo premio que dejó 600.000 euros entre varios clientes habituales. Además, en octubre de 2020 dieron otro segundo premio del sorteo de Euromillones de 260.000 euros y en 2022 hicieron lo mismo con esos 1,22 millones.