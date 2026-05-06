La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: "Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca"

Es uno de los locales más preciados de la calle Uría por su estratégica ubicación. Se encuentra en el número 7 de la calle Uría y durante siete décadas acogió la cafetería Rívoli. Antón García cerró para siempre la puerta de su establecimiento en enero. Atrás dejó una etapa en la que miles de personas pasaron por sus mesas y sillas. Muchos de ellos trabajadores de las tiendas cercanas. Otros tantos clientes de los comercios de toda la vida. Ahora, esta local se transformará en un nuevo establecimiento de la cadena de churrerías Robi.

Las obras de transformación del local han comenzado y en las cristaleras de la cafetería ya se anuncia la llegada de esta empresa a través de diferente cartelería. Entre los mensajes se puede leer que sus churros serán "tan buenos como siempre , pero más elegantes que nunca". También que están buscando personal para atender a las decenas de clientes que ya desean el aterrizaje de esta cadena que ya está presente en la calle Fontán y en el Gran Bulevar el Vasco.

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La historia de esta cadena de hostelería comenzó en 2015. Además, de los tres establecimientos carbayones, la empresa cuenta con otro en Gijón y otro en el Parque Tecnológico de Asturias ubicado en Llanera. Además, desde el año2020 tienen una foodtruck que permite acercar los sabrosos productos a todoslos rincones de Asturias.