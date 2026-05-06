Así será el gran mercado de las flores de Oviedo: una gran plaza recién estrenada y siete puestos cargados de color
La cita dedicada al sector floral se celebrará este sábado, contará con la participación de siete floristerías de la ciudad y tendrá una amplia programación para todos los públicos
Longoria Carbajal se llenará de flores el próximo sábado. La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, presentó este miércoles una nueva edición de "Oviedo en flor", el mercado dedicado al sector floral y al comercio de proximidad que se celebrará este sábado, 9 de mayo, en la céntrica plaza, entre las 11.00 y las 20.00 horas. La iniciativa, impulsada por el área municipal, busca consolidarse dentro de la programación de actividades destinadas a dinamizar la ciudad y respaldar al pequeño comercio local.
Durante la presentación, González destacó la buena acogida de la edición anterior y subrayó que este año el evento "da un paso más", tanto en participación como en contenidos. La edil explicó que serán siete floristerías ovetenses las participantes, que no solo ofrecerán sus productos al público, sino que también crearán espacios expositivos propios con composiciones florales y montajes creativos. "Queremos que la plaza se convierta en un auténtico jardín de primavera en pleno centro de Oviedo, un espacio pensado para pasear, disfrutar y descubrir el enorme talento que existe en el sector floral local", señaló la concejala.
El mercado contará además con una amplia programación paralela dirigida a todos los públicos. Habrá talleres infantiles, actividades participativas relacionadas con el mundo de las flores, propuestas artísticas para adultos y música en directo durante toda la jornada. Entre las iniciativas previstas destacan talleres de estampación botánica y pintura, en una apuesta por convertir la cita en un punto de encuentro abierto tanto para vecinos como para visitantes. Desde el Ayuntamiento remarcaron también la implicación de alumnos vinculados al servicio de empleo municipal, que han colaborado en la elaboración de distintos elementos decorativos y de montaje para el evento.
La responsable municipal enmarcó esta actividad dentro de la estrategia del equipo de gobierno para reforzar el tejido comercial y apoyar a autónomos y pequeños empresarios. "Oviedo en flor es un ejemplo del compromiso municipal con una ciudad activa, atractiva y con oportunidades, combinando promoción económica, actividad cultural y aprovechamiento de los espacios públicos", afirmó González, quien aprovechó para animar a ovetenses y visitantes a acercarse el próximo fin de semana a disfrutar de una jornada "dedicada a las flores, al comercio local y a la vida de la ciudad".
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