El pintor Ricardo Cotarelo: "Todo el mundo tiene la capacidad de generar emociones, como el dibujo de un niño"

Ricardo Cotarelo nació y creció entre la rutilancia de la naturaleza en Pola de Allande. Por motivos laborales se desplazó a Madrid y Toledo, donde acrecentó su vocación artística y tomó nota de lo que allí acontecía. Este jueves, a las 19.00 horas, inaugura una exposición en Oviedo en Matadero 1, hasta el 9 de junio. Su predilección por Oviedo le hace pintar la estatua de "La Gorda", la Woody Allen, El Viajero o la camiseta de fútbol con el equipo de la ciudad. Como la obra de muchos pintores sus cuadros se explican en la delectación de la contemplación: en tener enfrente la riqueza de su color.

-Retrata elementos icónicos de Oviedo,¿ hasta qué punto hay realismo en todo ello?

-Es evidente que mi forma de hacer, actualmente, es una forma realista de tratar la imagen, ya sean elementos más icónicos, más intimistas, más sociales; bien para mantenerlos o bien para alterarlos de alguna manera.

-Lo cotidiano forma parte de su obra, ¿un pintor ha de ser un observador?

-Si, por supuesto, la observación es básica en esto de la creación, es convivir con el objeto, con el paisaje, empaparte para conseguir sensaciones que después traslades al lienzo, al papel o a la tableta gráfica. Observas, de los ojos pasa al cerebro, procesas y sale por el brazo a través del lápiz…

-Tampoco se le escapa la denuncia ,¿ inherente a la persona y el artista?

Con todo lo que está aconteciendo, es imposible que a nadie se le pase por alto toda la injusticia que se está produciendo. Cualquier persona, sea artista, ganadero, apicultor o sexador de pollos, es imposible que no le altere de alguna manera su conciencia…aunque hay personajes en posiciones políticas criticables e imposibles de entender.

-¿Cuánto hay de técnica y de talento en un pintor?

Está claro que para hacer una novela, tienes que saber escribir pero, yo no lo llamaría talento, todo el mundo tiene la capacidad de generar emociones, unos de una manera y otros de otras… Todo lo explica el dibujo de un niño.

-¿Qué maestros inclinaron su vocación artística?

Mi primer referente es el pintor Rafael Mundi que me enseñó a "escribir", a mi y a otros muchos, Enrique Donoso, Carlos Bru, la Escuela de Arte de Toledo, los profesores de escultura, Antonio Velázquez Sicilia y Jesús de la Luz Ceballos, el Museo Del Prado, el Reina Sofía… es decir, todos y cada uno de los que han convivido contigo, en mayor o menos medida, van esculpiendo tu personalidad hasta llegar esto.

-Viene de Toledo ,¿cómo ha incidido en su formación artística?

Toledo es magistral, no lo voy a descubrir yo, pero vivir allí, te invade, todo es arte y es imposible que no ayude a moldear tu personalidad. Allí trabajé, viví, estudié en la Escuela de Arte y la cercanía a Madrid también fue muy importante.

-Pinta en Pola de Allande, ¿cómo ha encontrado la escena pictórica asturiana?

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Pues como Pola de Allande, lejos del mundanal ruido. Me cuesta hacer una valoración regional del tema pero la actividad pictórica y artística individual, siempre estará ahí y, por lo que percibo en las últimas exposiciones que he asistido, la del Banco Sabadell-Herrero, ARCO en Madrid y ArteOviedo en Trascorrales veo que hay galerías bien posicionadas en la industria del Arte.