Santa Susana, en Oviedo, patas arriba para rematar el plan de choque de aceras

Patas arriba. Así se encuentra estos días el tramo de la céntrica calle Santa Susana situado en la parte baja del IES Alfonso II. El motivo es una obra muy demandada de renovación integral de la acera incluido en un plan de choque específico de un millón de euros para sacar brillo a las vías más transitadas por peatones de la ciudad, que culminará con estos trabajos y otros en Martínez Vigil.

Los operarios se centraron durante días en levantar toda la acera con ayuda de las máquinas y en las dos últimas jornadas se dedicaron a hormigonar el firme del tramo afectado, a través de unas labores que conllevaron el corte parcial de uno de los dos carriles de circulación en sentido hacia la plaza San Miguel.

El Ayuntamiento puso en marcha en otoño los trabajos de este plan. El contrato, de un millón de euros, ya ha culminado las mejoras en las calles Ventura Rodríguez, Arquitecto Reguera y Campomanes. Prosiguen por Independencia, Alonso Quintanilla, Campoamor y Caveda. A esta lista se suma Marqués de Pidal en la que no se toca la calzada, pues la misma ha sido renovada recientemente. Las mejoras pasan por rebajas de vados, cambiar bordillos y ampliar el paso peatonal frente al colegio de La Milagrosa.

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Todos estos trabajos están siendo acometidos por la empresa Arposa 60, que ayer se empleaban a fondo en la construcción de la nueva acera que mejorará el tránsito junto al Alfonso II.