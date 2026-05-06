El talento asturiano y el compromiso por la igualdad, premiados en Oviedo: las once premiadas en la Gala Miradas Violetas

El Teatro Filarmónica acogió este martes una nueva edición de la Gala Homenaje Miradas Violetas 2026, una cita organizada por el Movimiento Asturiano por la Paz (Maspaz) que se consolida como espacio de reconocimiento al talento, la trayectoria y la contribución social de mujeres asturianas que, desde ámbitos muy diversos, impulsan avances sociales y construyen referentes. En su cuarta edición, los Premios Miradas Violetas volvieron a poner el foco en once perfiles femeninos vinculados a la política, la educación, la ciencia, la cultura, el deporte, la inclusión social, el emprendimiento o la cooperación internacional. Estos galardones nacen con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres cuya labor genera impacto en sus comunidades y contribuye al fortalecimiento de derechos, la igualdad de oportunidades y la transformación social.

Bajo el lema “Asturianas que hacen historia y construyen derechos”, la gala distinguió en el ámbito de Política y Acción Institucional a Mariví Monteserín Rodríguez, alcaldesa de Avilés; mientras que el reconocimiento en Cooperación al Desarrollo recayó en Inmaculada González-Carbajal García, presidenta de la Fundación Pájaro Azul.

En el apartado de Ciencias y Formación fue premiada Concha Masa Noceda, profesora de la Universidad de Oviedo, y en Educación se reconoció la trayectoria de la pedagoga Carmen Rodríguez Menéndez. También tuvo protagonismo el vínculo entre ciencia y territorio con el premio a Lucía González Cuesta, astrofísica y divulgadora científica, distinguida en la categoría de Ciencia y Mundo Rural.

La gala reservó además un espacio destacado para el reconocimiento a trayectorias consolidadas. El Premio Anita Sirgo a la Trayectoria fue para María José Capellín Corrada, antropóloga y exdirectora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Gijón.

El emprendimiento y la actividad económica tuvieron representación con el reconocimiento a Carmen García Menéndez, hostelera y propietaria de La Paloma, mientras que el deporte contó con la premiada Celia Rojo Santos, jugadora de balonmano.

En el ámbito social y de la inclusión, la distinción fue para Nieves Mejuto Quintela, directora del CAI de Pando. Las humanidades estuvieron representadas por la escritora Berta Piñán Suárez, una de las voces más reconocidas de la literatura asturiana contemporánea.

La categoría de Mundo Artístico recayó en María Monsonís, cantante del grupo Cómplices, formación que además participó en el cierre musical del acto. La gala contó también con la colaboración especial de Marisa Valle Roso, sumando música en directo a una ceremonia centrada en el homenaje y la visibilización.

La presentación corrió a cargo de Ana Suárez, Mirada Violeta 2023, junto al decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez.

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Con esta cuarta edición, Miradas Violetas refuerza su vocación de reconocer liderazgos femeninos diversos y de generar espacios donde poner en valor contribuciones a menudo poco visibles, pero fundamentales para el desarrollo social, cultural y económico de Asturias.