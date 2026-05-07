El Alcalde de Oviedo resta peso a las denuncias en Urbanismo:«Tienen poco fundamento»

«Todas las denuncias son anónimos y tienen poco fundamento. Yo, si quiero denunciar algo, lo firmo, pongo mi DNI y lo hago público». Son palabras del Alcalde, Alfredo Canteli, sobre los correos que detallan supuestas irregularidades en el área de Urbanismo y que conllevaron el cese del exasesor del Alcalde Ignacio Morales. El primer edil ya instó el martes al PSOE a que si sus concejales tienen «algo que reprocharnos, denúncienlo y no lo dejen caer, no hace falta ir a la Fiscalía, hágalo a través del régimen interior del Ayuntamiento». Unas palabras en las que insistió ayer durante la inauguración de Ofelia, la feria del libro, donde insistió en que hay partidos de la oposición que «siempre sacan punta» a cada tema y alejó cualquier duda sobre la concejalía. «Este área está funcionando muy bien y funcionará mejor porque se va a reforzar».

El primer edil recordó que el antiguo director general, Jorge Fernández-Mier, tomó la decisión de marcharse y su vacante se cubrirá «en breve». La convocatoria de la plaza saldrá «muy pronto» y subrayó que el Ayuntamiento «está muy por encima de él, de mí y de todos los que estamos allí». Es por ello que su equipo continuará trabajando intensamente para seguir sacando adelante las licencias. «Tenemos muchas pendientes todavía porque Oviedo está muy vivo», concluyó.

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Las palabras del Alcalde fueron pronunciadas minutos después de que el PSOE solicitase la comparecencia en comisión del concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, para aclarar qué actuaciones se han llevado a cabo tras las recepción de las denuncias anónimas. «Los socialistas actuamos desde el primer momento trasladando todos los correos recibido al canal interno de denuncias del Ayuntamiento en un ejercicio de lealtad institucional y responsabilidad», subrayó su portavoz, Carlos Fernández Llaneza. Además, su compañero de filas Jorge García Monsalve detalló que este paso se ha dado después de que el primer teniente de Alcalde, Mario Arias, reconociese en comisión «haber recibido el correo y justificó su falta de actuación alegando que la responsabilidad correspondía al área de Licencias y Disciplina Urbanística y había abierto una investigación interna».