La biblioteca del barrio ovetense de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello

Oviedo acaba de inaugurar, con un sentido homenaje al fallecido Xuan Bello, su feria del libro más ambiciosa: estrena ubicación, en el paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, y marca, Ofelia; incorpora a la Asociación de Editores de Asturias y cuenta con una gruesa nómina de firmas, de la que forman parte, entre otros muchos, Bernardo Atxaga, Lucía Solla Sobral, Espido Freire, “Las hijas de Felipe”, Marcos Giralt, Gustavo Martín Garzo y Renata Salecl.

La feria, con 60 casetas instaladas y actividades muy diversas hasta el 10 de mayo, arrancó en la biblioteca municipal de La Granja, en el mismo Campo, con la lectura comunitaria del libro “Al dios del llugar”, dedicado a Oviedo, y con un anuncio del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli: la biblioteca del centro social del barrio de Ciudad Naranco, actualmente en obras, llevará el nombre del escritor asturiano, fallecido el pasado mes de julio a los 60 años.

El Alcalde de Oviedo abrió la lectura, continuó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y siguieron adelante con ella varios concejales de la Corporación: Ramón Prado, Carlos Fernández Llaneza, Cristina Pontón, Alejandra González -la edil de Vox cambió el asturiano por el castellano, al leer el texto de Xuan Bello-.

Tras el acto, acompañado por la música de violín interpretada por Fernando Zorita y Cristina Gestido, el presidente de la Asociación de Libreros de Oviedo, Enrique Maradona, presentó la reedición conmemorativa de este año, “Tigre Juan. El curandero de su honra” de Ramón Pérez de Ayala, en el centenario de su publicación y tras varios años agotada. Se puede adquirir en cualquiera de las casetas de venta instaladas en el paseo del Bombé, al precio de 18 euros.

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La mañana también contó con el colorista e ilustrador ovetense Javier Rodríguez, ganador del Premio Eisner, el año pasado, por la serie "Zatanna: Abajo la sala", para DC Comics, que presentó la exposición de algunos de sus trabajos en la biblioteca de La Granja.