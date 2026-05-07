La filatelia toma el Archivo Histórico de Asturias en Oviedo: "Siempre nacerán personas con el ADN del coleccionismo"

"Hablar de filatelia es hablar de mucho más que sellos, es hablar de historia en miniatura, de arte impreso y de viajes a través del tiempo". Con estas palabras, Conchita Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, resumió este jueves el espíritu de la XVIII Exposición Filatélica Regional, EXFIASTUR-2026, inaugurada en el salón de actos del propio Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo.

La muestra, organizada por la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, permanecerá abierta del 7 al 28 de mayo y se presenta como una cita de referencia para el coleccionismo asturiano, con Ramiro I, rey de Asturias, como figura central, y con el 75 aniversario de la utilización del primer matasellos especial en Asturias como otro de sus grandes ejes conmemorativos. La exposición podrá visitarse los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 14.00 horas, y los martes y jueves de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

Durante la presentación, Paredes destacó que el Archivo brinda su espacio a la filatelia "con el deseo de que sea un escenario adecuado para desplegar todo su valor cultural y educativo", y defendió que cada sello es "un testimonio de su época". Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas, Ángel Iglesias, lamentó las dificultades actuales para atraer nuevos aficionados. "No son tiempos fáciles. Las nuevas tecnologías acaparan la práctica totalidad de la juventud y es difícil sumar adeptos a nuestra afición", afirmó. Pese a ello, reivindicó que "siempre nacerán personas con el ADN del coleccionismo".

También intervino Nuria Lera, directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, quien destacó la pasión que se percibe en este tipo de citas. "Se nota que hay una pasión y lo vamos a poder ver estos días aquí en esta exposición", señaló. Lera valoró especialmente el aprendizaje que nace del contacto con los coleccionistas: "Cuando alguien te lo cuenta, lo vive y lo siente es diferente. Cada día descubro infinidad de aspectos que antes no había tenido en cuenta".

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, destacó que durante los próximos días la filatelia adquirirá protagonismo en Asturias gracias a la muestra y a sus actividades paralelas. García confió en que el programa resulte atractivo para los amantes de esta afición y sea capaz de "atraer nuevas vocaciones" hacia un ámbito de gran interés cultural.

El acto contó igualmente con la participación de Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, quien felicitó a los coleccionistas por su contribución a la preservación de la cultura. "Mi enhorabuena a todos vosotros por ese papel fundamental que es la preservación de nuestra cultura", manifestó. Cofiño animó a los presentes a mantener viva una pasión que definió como un "viaje a través del tiempo" y les pidió que no abandonen una afición "capaz de rescatar fragmentos esenciales de la historia".

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Tras las intervenciones, los asistentes dieron una vuelta por la exposición, donde pudieron contemplar las colecciones y piezas reunidas para esta edición de EXFIASTUR-2026. El recorrido sirvió para acercarse con más detalle a una muestra que reivindica la filatelia como memoria, arte e historia, y que convierte durante las próximas semanas al Archivo Histórico de Asturias en punto de encuentro para coleccionistas y aficionados.