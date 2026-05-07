Una gran obra de ingeniería en Oviedo: El nuevo túnel a Ciudad Naranco se construirá fuera y después se «empujará» bajo las vías

Las obras del nuevo acceso a Ciudad Naranco desde la autovía que llega a Oviedo desde Gijón (AS-II) avanzan ya en una de sus fases más complejas: la construcción del futuro túnel que permitirá conectar directamente la carretera con la calle Ernesto Winter Blanco sin pasar por la rotonda de Luis Oliver. La actuación, impulsada por el Principado y presupuestada en algo más de cuatro millones de euros, busca aliviar uno de los puntos negros del tráfico de entrada y salida de la ciudad y mejorar los accesos al barrio, un sitio de paso para muchos conductores de la zona oeste de Oviedo.

Lo singular es el método elegido para ejecutarlo. En vez de excavar directamente bajo las vías ferroviarias, lo que obligaría a cortar el tráfico de trenes durante semanas, la infraestructura se fabrica primero al lado. La enorme plataforma de hormigón que puede verse ya junto al actual túnel es precisamente la base sobre la que se construirá la estructura prefabricada. Después, esa gran «caja» de hormigón será desplazada lentamente hasta su posición definitiva bajo las vías.

La técnica utilizada se conoce como «marco hincado». Consiste en construir una estructura de hormigón armado fuera de las vías y empujarla después mediante sistemas hidráulicos mientras se excava el terreno delante de ella. Para garantizar la estabilidad durante el proceso, ahora se están ejecutando los llamados «muros guía». Estos elementos sirven para dirigir y asegurar el desplazamiento del cajón de hormigón hasta encajarlo junto al paso actual. El sistema permite mantener operativa la circulación ferroviaria prácticamente durante toda la obra, una de las principales ventajas técnicas del proyecto. Fuentes ligadas a la consejería de Movilidad adelantaron este jueves a LA NUEVA ESPAÑA que estas labores se llevarán a cabo «en las próximas semanas».

El nuevo paso inferior bajo las vías para dar acceso a Ciudad Naranco tendrá capacidad para dos carriles de 3,5 metros de ancho, además de arcenes laterales. Por él circularán los vehículos que lleguen desde la AS-II en sentido ascendente hacia Ciudad Naranco, evitando así tener que entrar en la glorieta de Luis Oliver.

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La actuación forma parte del acuerdo firmado en 2021 entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo para reformar completamente este nudo viario, por el que pasan diariamente decenas de miles de vehículos. Además de este nuevo ramal, el protocolo contempla otra conexión en sentido descendente entre Ernesto Winter y Jesús Sáenz de Miera, una actuación que corresponderá ejecutar al Ayuntamiento.