Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: "Nos engañaron para que firmáramos la adopción"

«Nos engañaron para que firmáramos la adopción sin saber lo que estábamos haciendo. Esto no es un secuestro, dijeron que no íbamos a verla más y queremos que se conozca lo que está pasando». Son las palabras de los padres biológicos de la niña de 5 años dada por desaparecida en Oviedo desde que el jueves sustrajeran a la menor, en situación de acogida, durante una visita autorizada en un centro especializado. Los progenitores han contactado con LA NUEVA ESPAÑA –que adelantó la desaparición de la pequeña– a través de Olivia Sara Iglesias, abogada de los abuelos paternos de la desaparecida, para aclarar que decidieron irse con ella después de que les instaran a decirle adiós por última vez. «Despídete, que nunca la volverás a ver», sostienen que dijo la educadora social a la que, según el Principado, agredieron antes de iniciar su huida.

Las acusaciones de los familiares biológicos van más allá. Señalan que desde la Consejería de Derechos Sociales se han aprovechado de su vulnerabilidad y falta de estudios para «utilizar artimañas» con el objetivo de allanar el camino hacia una decisión que les apartaría de por vida de su hija. «Decían a la madre que no hacía falta que acudiera a los cursos de recuperación de la tutela y luego hacían informes de que se ausentaba de los mismos», explica la letrada de los abuelos.

La abogada de los abuelos paternos ve una represalia que Derechos Sociales impida a los abuelos visitar a otros nietos tutelados: «Es para que canten donde está la niña»

Olivia Sara Iglesias asegura que desde la Consejería se está tratando por todos los medios de convencer a los abuelos para que desvelen el lugar donde se encuentra la pareja y su hija. «Los están presionando para que canten dónde está la niña», advierte Iglesias, en relación a lo que califica como «represalias contra la familia» por contradecir la versión de que la menor fue «secuestrada» por sus propios padres. «Han suspendido el régimen de visitas de los abuelos paternos a los otros hijos de la pareja que también están bajo tutela del Principado», detalla la letrada.

Los padres del padre de la niña están convencidos de que las autoridades regionales «mienten». Les afean que se anunciara el caso como una desaparición y también que se pusiera el foco sobre los padres biológicos en el momento que decidieron huir. «Simplemente no querían perderla», dicen para justiciar lo que la consejera, Marta del Arco, definió como «una reacción inesperada».

La abuela paterna dice que los Servicios Sociales actuaron en su día de oficio para quitar a los padres biológicos la tutela de sus hijos. También señala que la madre hizo cursos para poder recuperarla y pidieron sin éxito que la niña volviese a casa con su madre y su abuela materna.

Las presiones, afirman, van más allá de la familia y son padecidas incluso por la propia abogada. «Los técnicos tratan de convencerme de que lo mejor es renunciar a la tutela de los niños», reconoce la letrada, cuestionando de arriba abajo la versión de las autoridades regionales de que la reacción de los padres biológicos era inesperada. «Quizás lo hicieron porque les pusieron en una tesitura desesperante», teoriza Iglesias.

Familias acogedoras

El testimonio de la familia biológica llega el mismo día que la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias (Afapas) expresó su preocupación por el debate generado en los últimos días en torno al acogimiento familiar, a raíz de este caso.

La entidad lamenta el aumento de opiniones y críticas vertidas en las redes sociales sobre la idoneidad de que menores en situación de vulnerabilidad permanezcan con familias acogedoras voluntarias. Recuerdan que «cada caso responde a realidades complejas y que las decisiones sobre protección infantil no se toman de forma arbitraria, sino a partir de informes técnicos de carácter sociológico y psicológico, además de la posterior validación judicial».

Afapas pone el foco en una parte de la realidad que, a su juicio, ha quedado invisibilizada: la situación de las familias de acogida. En el caso concreto de esta semana, la familia llevaba 18 meses cuidando de la menor y se preparaba para ofrecerle estabilidad hasta alcanzar la mayoría de edad. La asociación subraya que estas familias no reciben remuneración económica, salvo para gastos básicos.

La organización defiende que el acogimiento familiar constituye «una alternativa clave» frente a la institucionalización de menores, al proporcionar un entorno afectivo, estabilidad emocional y referentes familiares. Asimismo, rechaza los prejuicios que cuestionan la motivación de las familias acogedoras, a quienes define como personas comprometidas con una labor altruista y exigente.

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Con el lema «Ser acogedor sí que importa», la entidad reivindica el valor social del acogimiento familiar y solicita responsabilidad en el debate público, empatía hacia quienes participan en estos procesos y atención prioritaria a lo que consideran esencial: el interés superior del menor.