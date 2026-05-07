La Junta pide que el Colegio de Educación Especial de Latores no acabe como el viejo HUCA: "No puede ser okupado ni desvalijado"

La consejería de Educación prevé que el nuevo colegio de Educación Especial de Montecerrao entre en funcionamiento en septiembre de 2027. ¿Qué pasará entonces con las actuales instalaciones de Latores? Un debate que tuvo lugar este jueves en la Junta General del Principado gracias a la proposición no de ley presentada por la diputada popular Gloria García, que pide que las aulas acojan a los usuarios de transición a la vida adulta para los matriculados mayores de edad y hasta los 21 años y un centro de apoyo a la integración para aquellos que tienen más de 21 años. Una propuesta que salió adelante gracias a los votos del PP, Vox y Foro. Por su parte, PSOE e IU-Convocatoria por Asturias se abstuvieron.

García defiende que cuando un usuario termina la fase de transición a la vida adulta se encuentra ante serios problemas. "Les tiene que tocar la lotería para encontrar una plaza en un CAI público, sus padres tienen que pagar entre 400 o 500 euros al mes para que acudan a un centro privado o se queden en casa. Esta opción es a la que optan la mayoría y hay ocasiones que uno de sus progenitorias tiene que dejar de rabajar porque un niño con necesidades de cierta gravedad tiene que estar acompañado de un adulto de referencia". Es por ello que pide la reconversión del colegio para acoger a los usuarios mayores de edad. "Queremos que la consejería inicie los estudios y proyectos pueda ser una realidad".

La consejera de Educación, Eva Ledo, respondió que ya están trabajando en buscar un futuro al colegio de Latores. El objetivo es analizar cuál es "la mejor posibilidad" a lo largo del próximo curso. "Bien un colegio de educación especial, un centro de transición a la vida adulta y un CAI. Esta no es una cuestión menor y haremos el análisis el próximo curso para poder empezar a trabajar cuando el colegio quede libre". De forma paralela, anunció que durante las vacaciones de verano se realizarán actuaciones en el aparcamiento y los accesos rodados por valor de 60.000 euros y en proceso de contratación está la sustitución de las carpinterías, la instalación de nuevas salidas de emergencia y unos nuevos toldos. Costarán medio millón de euros.

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Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové pidió que el centro "no se deje cerrado, no se caiga ni lo desvalijen" como pasa en el viejo HUCA. "Es una lástima desaprovechar esta infraestructura que puede ser reorientado". También Mónica Ronderos (PSOE) Xabel Vegas (IU-Convocatoria por Asturias) criticó que el colegio de Latores "nazca pequeño" y Mónica Ronderos (PSOE) puso en duda que puedan compatibilizarse los usos de transición a la vida adulta y un centro a la integración y Adrián Pumares (Foro) señaló que la demanda del colegio es cada año creciente.