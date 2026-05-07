Llega a Oviedo tras semanas de incógnita la tienda de chocolates con mensajes bonitos (o "con picardía")

"¿Sabes guardar un secreto?". Desde hace semanas este es el mensaje que se leía en los cristales de un local comercial en la calle Melquiades Álvarez, en el centro de Oviedo. Y el secreto tiene forma de chocolate. Llega a la capital el 13 de mayo la tienda de bombones y galletas con mensajes simpáticos. "Late & Late" se define como una tienda "con picardía" y esta es su segunda apertura en Asturias, tras su implantación en Gijón.

"Teníamos que estar en Oviedo; nos gusta jugar en la Champions", aseguran. Durante los primeros días habrá regalos para los clientes: una roca de chocolate con una tarjeta con el mensaje "Queremos caerte bien".

Chocolates con mensaje

La filosofía de esa cadena es que la compra no sea "solo chocolate", sino que el la caja de bombones o galletas transmita un mensaje a quien lo recibe. Son los reyes de las frases simpáticas y las estampas en sus cajas pensadas para regalar.

Entre sus productos más venidos una caja con pollitos de chocolate y el mensaje: "Con todos los pollos que te monto y aún me quieres". Otro clásicos: la caja de chocolates con forma del emoticono de cada de Whatsapp y el lema "No sabía qué mierda regalar". Al muestrario de ocurrencias, una más: una bolsa de cacao que dice "el mejor polvo de tu vida".

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La nueva tienda se suma a una red que ya cuenta con presencia en Galicia, Madrid, Bilbao, Vitoria o Santander. La firma es gallega, tiene su obrados en La Coruña y el equipo asegura que no solo venden chocolate, venden "felicidad y eso funciona en cada ciudad donde llegamos".