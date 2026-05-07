Nacho Cuesta se pone al frente del nuevo barrio cultural de Oviedo
El proyecto municipal recuperará las naves en desuso, infrautilizadas y degradadas de Almacenes Industriales
El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, asume la competencia para desarrollar el futuro cultural de Ciudad Naranco. Así aparece reflejado en la resolución que acaba de ser firmada por el Alcalde, Alfredo Canteli, para el desarrollo de este proyecto incorporado en el Plan Estratégico de Cultura (PECO 2035) que sitúa al barrio como un epicentro de estrategia de transformación urbana y social.
El objetivo es impulsar, en colaboración con la iniciativa privada, la recuperación de espacios en desuso, infrautilizados o degradados como Almacenes Industriales, donde actualmente ya existe el centro cultural Kuivi. En concreto, el proyecto pasa por la transformación de las naves en núcleos vivos para la exhibición de arte, actividades culturales en vivo y, fundamentalmente, residencias de creación. Esta estrategia también busca inyectar vitalidad en una zona que, según el diagnóstico del plan, presenta una de las tasas de envejecimiento más altas de la ciudad, con más del 25% de sus residentes de más de 65 años.
En palabras de Cuesta, esta es una actuación estratégica «a la que debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos» que supone la reactivación de un ámbito urbanístico que permanece «paralizado desde hace años y que ha sufrido un profundo proceso de degradación. Nuestro compromiso es la regeneración de Almacenes Industriales con el avance de los expedientes de ejecución que han llevado a varias demoliciones y por consolidar al espacio Kuivi dentro de un marco de estricta legalidad».
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