Once colegios y más de quinientos escolares de Oviedo cantarán contra el bullying en el Auditorio

"Partimos del convencimiento de que la música es una herramienta poderosa para el desarrollo humano", afirmó este jueves el concejal de Cultura, David Álvarez, durante la presentación en el teatro Campoamor de la segunda edición del proyecto educativo Somos Ubuntu. La iniciativa culminará el próximo 10 de junio con la representación del musical "Ubuntu Zircus" en el Auditorio Príncipe Felipe, donde 530 escolares de 11 centros educativos participarán en una propuesta centrada en la lucha contra el acoso escolar.

La obra, incluida en la programación paralela de Off Conciertos del ciclo de Conciertos del Auditorio, contará con dos pases gratuitos, a las 12.30 y a las 19.30 horas, y aspira a reunir a alumnado, profesorado, familias, instituciones y comunidad educativa en torno al lema "Todos contra el bullying". En el pase de las 12.30 horas participarán los colegios C.P. Villafría de Otero, C.P. La Ería, Santo Domingo de Guzmán-FESD, C.P. José Luis Capitán Colloto, C.P. Dolores Medio y C.P. Pablo Iglesias, de Soto de Ribera; mientras que en el pase de las 19.30 horas participarán los colegios C.P. Pablo Miaja, Poeta Ángel González, C.P. Ventanielles, C.P. Parque Infantil y C.P. Buenavista I.

El proyecto llega a Oviedo tras una experiencia previa que, según sus promotores, ha demostrado su capacidad para utilizar la música como herramienta de transformación social. "Ubuntu Zircus" no se plantea únicamente como un espectáculo, sino como el cierre de un proceso desarrollado durante meses en los centros educativos. En ese recorrido, los alumnos trabajaron en las aulas y en talleres específicos valores vinculados a la prevención del bullying. El resultado final será una representación colectiva en la que los escolares son parte activa de la actuación.

La obra propone que los niños reflexionen sobre el acoso escolar desde un lenguaje participativo. A través de la música, la escena y el trabajo coral, el musical invita a identificar situaciones de exclusión, pero también a subrayar la importancia de acompañar a quien lo necesita. La iniciativa está organizada por la Fundación Municipal de Cultura, en colaboración con Somos Ubuntu y la Concejalía de Educación, y cuenta en esta edición con el apoyo de la Fundación EDP.

Álvarez destacó durante la presentación el valor de una experiencia que, aseguró, ha dejado ya "historias" concretas en los centros participantes. El concejal subrayó que el proyecto ha permitido a muchos niños perder la vergüenza, descubrir su capacidad creativa y sentirse parte de un grupo. El edil defendió además la necesidad de que la cultura cuente con apoyo social e institucional para "crecer, generar visibilidad y reforzar su papel como espacio de encuentro".

La concejala de Educación, Lourdes García, incidió en que Somos Ubuntu es ya un proyecto "consolidado" en el municipio de Oviedo y beneficioso para la comunidad educativa. García remarcó que la iniciativa reúne "valores, conocimiento, cultura y emoción", y señaló que, aunque Oviedo no esté especialmente condicionado por el bullying, "un solo caso" basta para que las administraciones mantengan la atención como prioridad.

También participó en la presentación Juan García-Ovies, responsable de la Fundación EDP en Asturias, quien vinculó el apoyo de la entidad a una idea de energía social: "la que enciende el respeto y la que ilumina cuando alguien lo pasa mal". García-Ovies defendió que proteger a los menores es una tarea compartida por familias, docentes, instituciones y empresas.

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Por su parte, Juan Manuel Alonso, creador y director de Somos Ubuntu, insistió en que el bullying solo puede desarticularse "entre todos" y mostró su satisfacción por el crecimiento de un proyecto que nació como una idea artística y se ha convertido en una herramienta educativa. Alonso destacó el compromiso del equipo artístico y dejó abierta la continuidad de una iniciativa que, según afirmó, ya plantea el reto de pensar "qué hacer el año que viene".