El Orfeón Donostiarra regresa a Oviedo 17 años después con un concierto solidario en la Catedral

Oviedo se convertirá el próximo 30 de mayo en escenario de una cita cultural y solidaria con vocación de abrir camino a la investigación médica. La Fundación Columbus presentó este jueves en el Ayuntamiento la quinta edición del Festival RenHacer, que recala por primera vez en la capital asturiana con el objetivo de recaudar fondos para impulsar el primer ensayo clínico en España dirigido a niños con síndrome CTNNB1, previsto para finales de 2026 en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

El plato fuerte será el regreso del Orfeón Donostiarra a Oviedo tras 17 años de ausencia. La jornada comenzará a las 19.15 horas en la plaza de la Catedral, con una actuación abierta al público junto a la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. A las 20.00 horas, el Orfeón ofrecerá en la Catedral de San Salvador un concierto con acompañamiento de órgano. "Tener al Orfeón Donostiarra en Oviedo, en un espacio tan emblemático como la catedral, no solo eleva el nivel artístico del festival, sino que refuerza el mensaje que queremos transmitir: que la experiencia cultural puede y debe estar al servicio de las mejores causas", destacó la concejala Covadonga Díaz.

La recaudación permitirá extender a España una vía terapéutica que podría facilitar el acceso al tratamiento a unos 49 niños a partir de finales de 2026. El síndrome CTNNB1 es una enfermedad genética ultrarrara del neurodesarrollo que provoca discapacidad intelectual, retraso o ausencia del habla y alteraciones motoras y visuales, y afecta aproximadamente a uno de cada 50.000 niños. "Financiar un tratamiento para una enfermedad rara cuesta entre 10 y 15 millones de euros. Pero lo que no podemos aceptar es que haya soluciones técnicamente posibles que no lleguen a los pacientes por falta de financiación", subrayó Javier García Cogorro, patrono de la Fundación Columbus.

La presidenta de la Asociación CTNNB1 España, Estíbaliz Martín, puso el acento en las familias. "Por primera vez podemos hablar de una opción terapéutica real. Este ensayo abre una puerta que hasta ahora no existía, pero necesitamos apoyo para que los niños puedan cruzarla". Desde Laboral Kutxa Asturias, Jose Luis Sariego remarcó también el valor social del proyecto: "Queremos seguir apoyando iniciativas que unen cultura y solidaridad".

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Las entradas están disponibles desde el 6 de mayo a través de la web de la Fundación Columbus y de la plataforma Fever. El festival tendrá una segunda cita el 13 de junio en el Santuario de Arantzazu, en Gipuzkoa, consolidando un modelo que convierte la música clásica en impulso para terapias avanzadas frente a enfermedades ultrarraras.