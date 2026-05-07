Oviedo abre una nueva vía de apoyo para jóvenes emprendedores

Empezar un negocio nunca es sencillo. Menos aun cuando se es joven, se acaba de dar el paso de hacerse autónomo y cada gasto inicial cuenta. La cuota, los primeros pagos, la incertidumbre de los meses iniciales y la necesidad de comprobar si una idea funciona en el mercado pueden convertirse en una barrera para muchos proyectos que, con un pequeño impulso, tendrían más opciones de salir adelante.

Bajo el lema «Cuando tú emprendes, Oviedo responde», el Ayuntamiento de Oviedo lanza una nueva línea de ayudas dirigida a jóvenes emprendedores menores de 30 años. La convocatoria, dotada con 30.000 euros, busca facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en el municipio y acompañar a quienes hayan iniciado una actividad por cuenta propia a partir del 1 de enero de 2026. La ayuda máxima por beneficiario será de 960 euros, una cantidad equivalente a 12 mensualidades de la tarifa plana de autónomos, actualmente fijada en 80 euros al mes. La finalidad es clara: aliviar una parte de los costes iniciales y dar algo más de margen a quienes están empezando a construir su propio proyecto empresarial.

Ayuda para el primer año

La convocatoria está orientada a personas físicas menores de 30 años que hayan iniciado una actividad empresarial en 2026, estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sean beneficiarias de la cuota reducida de la Seguridad Social por inicio de actividad, desarrollen su proyecto a título propio y tengan el domicilio fiscal en el municipio de Oviedo. Es decir, está pensada para jóvenes que ya han dado el paso de emprender y necesitan apoyo en una fase clave: los primeros meses de vida del negocio, cuando la idea empieza a medirse con la realidad del mercado y cualquier ayuda puede marcar la diferencia.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de mayo de 2026 a través del Registro General del Ayuntamiento, de otros registros reconocidos legalmente o por vía telemática. Toda la información está disponible en la web municipal:

https://www.oviedo.es/web/ciudad-de-oportunidades/emprender/ayudas.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, enmarca esta nueva convocatoria en la estrategia municipal de apoyo al emprendimiento y a los jóvenes. «Apoyar a quienes quieren emprender forma parte de la filosofía de este equipo de gobierno. Oviedo tiene jóvenes con talento, con ideas y con capacidad para poner en marcha proyectos importantes, y desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado desde el principio», destaca. «Si una idea es buena y tiene recorrido, el Ayuntamiento de Oviedo quiere ayudar a que pueda convertirse en una realidad», señala el alcalde. La medida se inserta así en una línea de trabajo más amplia, orientada a consolidar Oviedo como ciudad de oportunidades, una ciudad atractiva para crear empresas, generar empleo y retener talento joven. No se trata solo de una ayuda económica puntual, sino de una pieza más dentro de una estrategia municipal que busca que emprender en Oviedo sea cada vez más fácil. La campaña «Cuando tú emprendes, Oviedo responde»r esume precisamente ese mensaje: quienes deciden dar el paso de emprender en Oviedo no están solos, porque la ciudad quiere responder con recursos, acompañamiento y apoyo económico en los primeros meses de actividad.

Reducir barreras

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, incide en que muchos proyectos emprendedores no necesitan grandes estructuras para empezar, sino apoyo en el momento adecuado. «Queremos que cualquier joven con una idea de negocio sepa que en Oviedo puede encontrar apoyo para ponerla en marcha. Esta ayuda está pensada para facilitar esos primeros pasos, reducir dificultades iniciales y acompañar a quienes han decidido emprender», afirma. González destaca que el objetivo es evitar que el miedo al coste inicial o a la falta de financiación frene iniciativas con potencial. “El talento joven es una de las grandes fortalezas de Oviedo. Nuestra responsabilidad es poner herramientas a su alcance para que una buena idea no se quede en el cajón por falta de impulso en el momento de arrancar”, añade. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria. Entre ellos, se valorará que el proyecto haya sido asesorado por Oviedo Emprende y validado por técnicos municipales.

Acompañamiento municipal Además de la ayuda económica, el Ayuntamiento quiere reforzar el mensaje de que los emprendedores no están solos. Oviedo Emprende cuenta con dos espacios de referencia: el Talud de la Ería y el Vivarium de Ciencias de la Salud de La Corredoria. Desde ellos se ofrece orientación, acompañamiento y asesoramiento para ayudar a madurar ideas de negocio, mejorar proyectos y facilitar su puesta en marcha. Ese acompañamiento resulta especialmente importante para quienes emprenden por primera vez.