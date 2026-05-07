El PSOE pide la comparecencia de José Ramón Pando por las denuncias urbanísticas en Oviedo

El PSOE solicitó este jueves la comparecencia en comisión del concejal de Licencias y Disciplina Urbanística, José Ramón Pando, para aclarar las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Oviedo tras la recepción de denuncias anónimas relacionadas con supuestas irregularidades urbanísticas. El Grupo Municipal Socialista sostiene que dio traslado de todos los correos recibidos al canal interno de denuncias municipal "desde el primer minuto", en un ejercicio de "lealtad institucional y responsabilidad", según defendió su portavoz, Carlos Fernández Llaneza.

La petición llega después de las declaraciones del alcalde en el último pleno, en las que reprochó a la oposición no haber actuado ante esas denuncias. Fernández Llaneza replicó que el PSOE sí siguió el procedimiento previsto y señaló directamente al Partido Popular: "Parece que quien no actuó conforme al procedimiento establecido fue el propio equipo de gobierno".

El concejal socialista Jorge García Monsalve vinculó la nueva solicitud de comparecencia a las explicaciones ofrecidas por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, en comisión. Según Monsalve, Arias reconoció haber recibido en diciembre de 2025 una denuncia, pero justificó su falta de actuación al indicar que la responsabilidad correspondía al área de Licencias y Disciplina Urbanística. "Además, afirmó que desde esa área se había abierto una investigación interna", indicó el edil socialista, que reclama saber si esa investigación existió realmente y qué actuaciones se desarrollaron.

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El PSOE exige ahora que Pando aclare si hubo alguna instrucción, resolución o documentación que acredite esa supuesta investigación interna. García Monsalve recordó que el procedimiento abierto debe servir para depurar posibles responsabilidades administrativas y que la Ley 2/2023 obliga a trasladar los hechos a Fiscalía si aparecen indicios de delito. "El PSOE está actuando con absoluta responsabilidad y escrupuloso respeto al procedimiento. Lo que no vamos a permitir es que este asunto se cierre en falso", concluyó.