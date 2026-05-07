Reformar la plaza de toros de Oviedo llevará dos años y costará 32,3 millones

La vieja plaza de toros de Buenavista, cerrada como si se tratase de una herida de ladrillo en mitad del barrio desde hace casi dos décadas, ya tiene horizonte económico y calendario para su conversión en un espacio multiusos con capacidad para más de 8.000 espectadores. El Ayuntamiento maneja la previsión de invertir 32,3 millones de euros en su rehabilitación integral, unas obras con una duración estimada de dos años y cuya licitación está prevista para enero de 2027, según recoge el Plan Anual de Contratación municipal, un documento recientemente aprobado en Junta de Gobierno que enumera 67 grandes contratos a impulsar a lo largo del presente ejercicio presupuestario.

Las cifras, por sí solas, colocan al proyecto en otra dimensión. Ninguna otra actuación municipal de las últimas décadas alcanza ese volumen. La reforma del coso de Buenavista se convierte así en la inversión más ambiciosa del siglo para las arcas locales, por delante de los 24,6 millones destinados al Palacio de los Deportes y también de los más de 23 millones comprometidos para la nueva pista cubierta de atletismo de Ciudad Naranco, una infraestructura ya en ejecución.

El mismo plan incorpora además otro movimiento inmediato: la licitación, considerada inminente, para contratar la redacción del proyecto definitivo por 346.000 euros. Será el paso previo a una obra llamada a transformar un edificio protegido, declarado en ruina desde el mes de marzo de 2008 y convertido desde entonces en símbolo del deterioro y de las promesas demoradas sobre el futuro de Buenavista.

Aunque el diseño final todavía no está cerrado, las previsiones económicas manejadas por el Consistorio parten del anteproyecto elaborado por el estudio de Jesús Álvarez-Arango. Desde la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, se insiste en que el documento apenas sufrirá modificaciones relevantes cuando llegue el momento de la redacción definitiva, una circunstancia que permite manejar ya una estimación económica y un calendario de contratación relativamente afinados.

La operación forma parte de la estrategia municipal para reactivar el entorno del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias tras su traslado a La Cadellada. El objetivo político y urbanístico es convertir la antigua plaza en un equipamiento multiusos con capacidad para miles de espectadores, capaz de acoger conciertos, competiciones y eventos culturales, y devolver actividad a un enclave que durante años ha vivido entre el silencio, la maleza y el eco de una última tarde de San Mateo.

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El alcalde, Alfredo Canteli, ha situado desde el inicio de su mandato en 2019 esta intervención entre sus prioridades estratégicas, convencido de que la recuperación del edificio diseñado por Juan Miguel de la Guardia servirá también como revulsivo sentimental para una zona necesitada de nuevas centralidades urbanas. Una operación largamente esperada por el vecindario que, de cumplir los plazos, estaría rematada para 2029.