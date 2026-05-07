La Universidad Alfonso X ya tiene lista de espera para el grado de Enfermería de Oviedo

La Universidad Alfonso X el Sabio ya tiene más estudiantes preinscritos que plazas disponibles en el grado de Enfermería.La institución académica aterrizará en septiembre en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava con 240 alumnos. La mitad de los matriculados se especializarán en estos estudios y el resto en la especialidad de Medicina, que también cosecha un gran éxito de interesados aunque por el momento no ha agotado las vacantes. Todos los candidatos estarán obligados a realizar dos exámenes antes de matricularse. Uno de ellos servirá para medir las competencias y aptitudes de cada uno. Tendrá una duración de una hora y media. La otra será una prueba de idioma que se alargará treinta minutos. Los candidatos que tengan el español como lengua materna serán evaluados de sus conocimientos en inglés y los extranjeros sobre sus conocimientos en español. El objetivo de la entidad es que el 30% de sus alumnos sean internacionales.

Los futuros médicos también completarán dos pruebas tipo test para demostrar sus conocimientos: una de ellas tendrá 30 preguntas sobre Biología y la otra incluirá 20 cuestiones de Química. Posteriormente, serán sometidos a una entrevista personal. Un elemento clave en todo el proceso serán las calificaciones obtenidas en estudios anteriores. El grado de Medicina estará dirigido a estudiantes con título de Bachillerato, Formación Profesional o equivalentes que hayan superado la PAU.

Mientras tanto, el proceso para los futuros enfermeros será en este punto diferente. Tras presentar la solicitud de admisión, los interesados deberán entregar toda la documentación requerida, incluidas las notas. Además, se someterán a una prueba de idiomas, un examen competencial y grabarán un vídeo en el que responderán a dos preguntas planteadas por la UAX. Una vez confirmados los 240 estudiantes que estrenarán el centro adscrito, deberán reservar plaza antes de formalizar el pago de la matrícula. Las tasas serán iguales que las de este año.

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La UAX está cumpliendo en tiempo y forma todos los trámites administrativos necesarios para su apertura en septiembre. La entidad ya ha cerrado acuerdos con diferentes instituciones para las prácticas y continúa las obras en la planta intermedia del Calatrava para que la parte que se destinará a los grados de Medicina y Enfermería esté a punto para iniciar las clases en septiembre. La institución ha hecho públicas en las últimas horas las infografías de cómo serán las clases, el salón de actos, los laboratorios y los pasillos.