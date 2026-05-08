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Atención conductores: nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo durante tres semanas

El Ministerio de Transportes implementa restricciones nocturnos en la autovía para realizar trabajos de mantenimiento en la vegetación

Coches por una calle de Oviedo.

Coches por una calle de Oviedo. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo. La salida desde la Ronda Sur -la número 29- permanecerá corta durante las próximas tres semanas en horario de noche. ¿El motivo? Las obras de mantenimiento de la vegetación y el arbolado que obligan a llevar a cabo las restricciones para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.

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Los cortes comenzarán el lunes a partir de la medianoche y se extenderán hasta las seis de la mañana. De martes a viernes, la hora de corte se adelantará comenzando a las diez de la noche y prolongándose hasta las seis de la mañana. Estos horarios se repetirán durante las dos semanas siguientes.

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Los conductores podrán acceder a la A-66 a través de la salida de la plaza Castilla que une con el ramal 0-12. El ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, también recomienda hacer un cambio de sentido en la salida 27 y acceder por la Ronda Sur.

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