Atención conductores: nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo durante tres semanas
El Ministerio de Transportes implementa restricciones nocturnos en la autovía para realizar trabajos de mantenimiento en la vegetación
Nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo. La salida desde la Ronda Sur -la número 29- permanecerá corta durante las próximas tres semanas en horario de noche. ¿El motivo? Las obras de mantenimiento de la vegetación y el arbolado que obligan a llevar a cabo las restricciones para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios.
Los cortes comenzarán el lunes a partir de la medianoche y se extenderán hasta las seis de la mañana. De martes a viernes, la hora de corte se adelantará comenzando a las diez de la noche y prolongándose hasta las seis de la mañana. Estos horarios se repetirán durante las dos semanas siguientes.
Los conductores podrán acceder a la A-66 a través de la salida de la plaza Castilla que une con el ramal 0-12. El ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, también recomienda hacer un cambio de sentido en la salida 27 y acceder por la Ronda Sur.
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