Casi un centenar de puestos, un menú especial y razas autóctonas en el Bombé: así será la Feria de la Ascensión de Oviedo

La Feria de la Ascensión 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebrará en Oviedo los próximos 15, 16 y 17 de mayo con una programación centrada en la tradición agroganadera asturiana, el folclore, la gastronomía y las actividades familiares. La presentación oficial tuvo lugar este viernes en el Ayuntamiento de Oviedo, donde la concejala de Festejos, Juventud y Centros Sociales, Covadonga Díaz, dio a conocer el programa completo.

La edil destacó que la cita "hunde sus raíces en la tradición agroganadera asturiana, un encuentro con nuestros orígenes, con la cultura rural, que ha forjado buena parte de nuestra identidad como ciudad y como región". Además, subrayó que durante tres días la ciudad "volverá a llenarse de vida, sonidos, sabores y hospitalidad".

Los principales escenarios de la feria serán el Campo San Francisco, el casco antiguo y el Parque de Invierno. Uno de los actos más destacados volverá a ser el tradicional desfile folclórico, que recorrerá el centro de la ciudad el sábado 16 a partir de las 17.00 horas con la participación de agrupaciones folclóricas, bandas de gaitas del municipio, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y la Banda Vetusta.

En el Paseo del Bombé se instalará el mercado de artesanía, con 23 puestos dedicados al azabache, cuero, cerámica, joyería o madera, además de talleres gratuitos para todos los públicos. También habrá una exhibición de razas autóctonas asturianas, con presencia de asturcones, oveya xalda, gochu asturcelta, cabra bermeya y pita pinta.

El casco antiguo acogerá el tradicional mercado agroalimentario, con 68 puestos de quesos, sidra, miel, embutidos, fabes, conservas y productos ecológicos. A ello se sumarán las habituales Jornadas Gastronómicas de La Ascensión, del 14 al 17 de mayo, en las que decenas de restaurantes ofrecerán un menú compuesto por menestra de temporada, carne gobernada al estilo de Oviedo y tarta de queso con cerezas.

La programación incluirá además actuaciones musicales, festivales corales, el Festival de la Canción Asturiana, juegos tradicionales, paseos en poni, cuentacuentos, talleres infantiles y actividades deportivas y familiares en el Parque de Invierno, como exhibiciones de agility canino, disc golf y laser run.

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"Queremos que la Feria de la Ascensión siga siendo un homenaje al mundo rural, a sus gentes y a su forma de vida", señaló Díaz, quien concluyó invitando a vecinos y visitantes a disfrutar "de lo mejor de Oviedo y de Asturias".